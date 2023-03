Farrow & Ball, il brand inglese per vernici e carte da parati di altissima qualità

La vernice e la carta da parati prodotte da Farrow & Ball sono famose per la loro capacità di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di luce. Grazie alla loro pigmentazione intensa e alla fattura artigianale, questi prodotti offrono una profondità di colore senza eguali e una qualità di finitura che conferisce vita alle pareti. La particolare ricchezza e il carattere dei colori che si possono ottenere con questi prodotti sono frutto di una combinazione di tecniche antiche e ingredienti di alta qualità. Il risultato finale è una vivacità e un realismo inimitabili, che danno vita a ogni stanza della casa.

Rezina è un rivenditore Farrow & Ball in Piemonte

La decisione di come personalizzare gli spazi domestici è di fondamentale importanza e Rezina è consapevole di questo aspetto. Per questo motivo, l'azienda ricerca costantemente i migliori marchi sul mercato, in modo da poter offrire ai propri clienti prodotti di qualità superiore e professionale, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. In particolare, Rezina è orgogliosa di essere rivenditore Farrow & Ball, famoso per la sua vasta gamma di vernici altamente pigmentate e dalle tonalità brillanti, ma anche per le fantasie esclusive di carta da parati, tutte contraddistinte dalla qualità ineguagliabile delle grafiche e del materiale stesso. La gamma di prodotti Farrow & Ball è disponibile sia presso lo showroom di Torino, dove il personale altamente preparato è pronto ad assistere i clienti nella scelta dei prodotti più adatti alle loro esigenze, sia online sul sito ufficiale di Rezina .

Vernici dalla massima fedeltà cromatica che si adattano alla luce

I colori di vernice prodotti da Farrow & Ball sono in grado di cambiare delicatamente in base alla luce che li circonda, creando una grande varietà di sfumature che aggiungono complessità e profondità alla tua decorazione. Dal sole che tramonta alle luci delle lampadine, passando per lo sfarfallio di un fuoco o le nuvole che si muovono nel cielo, questi colori si adattano perfettamente all'ambiente che li circonda. Lo stesso colore può sembrare luminoso e leggero al mattino, morbido e delicato al pomeriggio, o avvolgente e intimo alla sera. Questo è possibile grazie al perfetto equilibrio tra ricchi pigmenti e la presenza di generose quantità di biossido di titanio, che riflette la luce. Nel corso della giornata, le diverse sfumature presenti in ogni tonalità possono diventare più o meno prominenti, creando un effetto cromatico in continua evoluzione.

Nonostante i colori siano in grado di adattarsi alla luce che li circonda, la tonalità della vernice rimane costante nel tempo. Farrow & Ball garantisce infatti i più elevati standard di uniformità del colore, testando ogni lotto di produzione per assicurarsi che il colore sia sempre fedele alla tonalità originale. Le vernici prodotte da Farrow & Ball sono quindi eccezionali non solo per la loro capacità di adattarsi alla luce, ma anche per la loro fedeltà cromatica nel tempo.

Carte da parati

Le carte da parati Farrow & Ball non sono semplici sfondi stampati con inchiostro, ma vere e proprie opere d'arte. Infatti, ogni rotolo di carta da parati è stampato con la vernice ecologica del brand, dando vita a un effetto tattile unico e una profondità di colore che lascia senza parole.

Il processo produttivo inizia con la scelta di carta proveniente da fonti sostenibili, sulla quale viene steso il colore di fondo per creare una delicata profondità e consistenza. A questo punto, i maestri artigiani di Farrow & Ball danno vita al disegno scelto, che può essere una semplice striscia, un damasco intricato o una geometria moderna. Qualunque sia la scelta, la stampa viene realizzata seguendo i metodi tradizionali consolidati dall'esperienza della fabbrica inglese.

L'ultimo passaggio prevede l'applicazione di un sottile strato di trasparente che dona alla carta da parati una resistenza ai segni e alle macchie, garantendone la vivacità e la bellezza a lungo termine. La sensazione artigianale della carta da parati Farrow & Ball è il risultato della cura e dell'attenzione dedicati ad ogni fase del processo produttivo, dalla scelta dei materiali alla realizzazione del disegno e della stampa.