Musica contemporanea per la Stagione del Quartetto: due appuntamenti al Borgogna

Due appuntamenti con la nuova musica per la Stagione della Società del Quartetto. Il primo, martedì 28 marzo alle 21, è con "Acqua+Terra", musiche inedite di Sergio Sorrentino e Luca Sigurtà unite alla poesia visiva delle terre d’acqua, nelle riprese del regista Manuele Cecconello. Le inquadrature analogiche in Super8 si uniscono ai suoni elettronici vintage del synth e al timbro evocativo della chitarra classica. Il concerto è un’elegia sonora e visiva della terra vercellese.

Il secondo concerto, domenica 2 aprile alle ore 17,30, sempre al Museo Borgogna, è con "Waves of Meditation", evento che lega la musica alle discipline di meditazione per sperimentare la percezione del suono in modo differente. Alice Kundalini, voce e elettronica, accompagnata dalla musica minimalista e ambient-live suonata da Luca Sigurtà (elettronica) e Sergio Sorrentino (chitarra), condurrà il pubblico in un viaggio onirico e meditativo attorniati dalla bellezza delle opere ospitate all’interno del Salone del Muso Borgogna.

Sorrentino, chitarrista e compositore, è considerato dalla critica “uno dei più importanti chitarristi italiani dediti alla Nuova Musica” (Radio Rai Tre) e “il miglior chitarrista elettrico al mondo per la musica classica” («il manifesto»). Il suo CD "Dream" è stato inserito dal New York Times tra "i migliori momenti di musica classica della settimana”.Luca Sigurtà, musicista elettronico, nasce a Biella nel 1976 e si avvicina alla musica sperimentale nella seconda metà degli anni ’90. Ha alle spalle una lunga carriera nel corso della quale è diventato uno dei nomi di punta della scena elettronica sperimentale italiana. Sigurtà suona in tour in tutto il mondo e collabora con grandi musicisti. Manuele Cecconello ha un'attività artistica - sviluppatasi tra fotografia e cinema sperimentale. Il suo orizzonte espressivo si concentra sullo storytelling, sul documentario emozionale applicato al marketing territoriale, alla formazione e al turismo di scoperta. Alice Kundalini è una musicista di musica elettronica, amante di generi non conformi come l'industrial, il noise, la power electronics, l'elettronica sperimentale. Con l'utilizzo di sintetizzatori, campionatori, pedali, effetti, voce, dal 2005 inizia il suo percorso in questo ambito, che culmina nel 2014 con la nascita del suo progetto solista She Spread Sorrow, edito per la storica etichetta inglese Cold Spring Records. Porta i suoi live in molti paesi europei e partecipa a diversi festival internazionali, come lo United Forces of Industrial a Londra, lo She Makes Noise a Madrid e il Brutal Assault a Jaroměř in Repubblica Ceca.

I biglietti: intero 10 / ridotto Over65 8 / ridotto Under25 € 5 / ridotto famiglia 3 euro e il biglietto unico per entrambi gli spettacoli (13 euro - 6 euro per Under25) possono essere prenotati alla Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli (ore 16 - 18) Prenotazioni: tel. 0161.255.575 email: biglietti@quartettovercelli.it.