Scassinata la casetta dell'acqua: danni all'impianto e ladri a mani vuote

I ladri sono rimasti con un pugno di mosche in mano, ma Comune e costanzanesi si trovano invece con un danno da riparare.

Per alcuni giorni, infatti, la casetta dell’acqua del paese sarà inutilizzabile in quanto oggetto di un atto vandalico: «È stata scassinata con un palanchino, probabilmente per cercare di rubare le monete - spiega la sindaca Raffaella Oppezzo, in una comunicazione ai cittadini -. In realtà il ladro non avrebbe trovato nulla poiché le monete erano già state recuperate dalla ditta, però è stato danneggiato l’impianto elettronico. La ditta provvederà a ripristinare il tutto, ma ci vorrà qualche giorno».