Pizza, la mia passione!

SANTHIA’ – Nuovo traguardo per Alex Pia, il santhiatese che vanta diversi anni di esperienza e corsi di formazione svolti presso le migliori scuole di arte bianca del panorama internazionale, oltre ad esser conosciuto per le sue buonissime creazioni culinarie e per esser diventato istruttore della Pizza New School nel 2015: dopo il corso e l’esame svolto a Roma negli scorsi giorni, infatti, il ragazzo è ora un ispettore qualificato della guida stellata Peperoncino rosso, specializzato in analisi sensoriale. Titolare della pizzeria Luna Rossa di Crescentino, insieme a sua moglie ora Pia è quindi entrato a tutti gli effetti a far parte della rete di ispettori dislocati sul territorio italiano e internazionale che hanno ricevuto una formazione tale da poter valutare la professionalità e la qualità delle varie attività del settore food & wine per poi dar loro il relativo riconoscimento. Per arrivare a questo punto,

Pia è stato formato sia sul marketing che sull’analisi sensoriale della pizza: vale a dire che gli è stato insegnato a saper riconoscere una buona pizza attraverso i sensi di cui l’essere umano è dotato: vista, olfatto, udito, gusto e tatto. “Ma un ispettore non si limita a valutare solo la pizza: i punti che vengono analizzati durante una visita ispettiva sono molteplici – spiega Alex – si va dalla preparazione tecnica-professionale del pizzaiolo alla conservazione degli ingredienti, le tecniche e ricette degli impasti, le attrezzature, l’igiene del locale e la veridicità dei prodotti usati che devono essere made in Italy”. “Sono contento di aver raggiunto questo traguardo con mia moglie e ora aspettiamo che ci chiamino per la prima ispezione, per noi è davvero una bella soddisfazione – conclude infine il master pizzaiolo – non vedo l’ora di mettermi all’opera per poter scovare qualche bel posticino che faccia una pizza come si deve, e per questo dare il riconoscimento che si merita”.