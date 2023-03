La giallista Cristina Rava da Mondadori Bookstore

Un'affilata commedia nera, un sapiente gioco di ruoli, che porterà alla luce un intrico di avidità e miseria umana, nel quale rimane lo spazio per inaspettati avvicinamenti sentimentali. La giallista Cristina Rava torna in libreria, con «Il sale sulla ferita» (Rizzoli) e fa tappa da Mondadori Bookstore, giovedì alle 17,30 per incontrare i lettori vercellesi nel corso di un pomeriggio presentato da Enrico De Maria.

Protagonista del romanzo è la dottoressa Ardelia Spinola che si trova a indagare sulla morte di un ex fidanzato, Arturo, ripescato con un proiettile nel torace dalla piscina della villa dell'imprenditore ligure Davide Drusi. Ardelia è sconvolta, e ancora di più la turba che i due uomini siano pressoché identici uno all'altro. Forse quella peculiare somiglianza potrebbe spiegare il delitto: uno scambio di persona.

A stare vicino ad Ardelia Spinola e a risollevarla dal dolore c'è Bartolomeo Rebaudengo, altro protagonista delle serie giallo noir dell'autrice: proverà in ogni modo a tenerla lontana dai guai...