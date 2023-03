S2M torna alla vittoria

E’ tornata alla vittoria la S2M in serie D. Dopo la battuta d’arresto di sabato scorso, Comello e compagne superano in casa il Pivielle Economy per 3-0.

Prive di Laura Lupo e Gloria Saino, infortunate, le atlete di Gherardi e Vigliani hanno ottenuto la vittoria in tre set, con buoni parziali.

La partita comunque non è stata semplice per le bicciolane soprattutto nella prima parte dei set dove le avversarie sono rimaste in partita per lunghi periodi, per poi cedere solamente nelle fasi finali dei tre periodi.

La differenza l’hanno fatta le attaccanti di posto quattro, con Mastronardi (17 punti ed il 46% in attacco) ed Ippolito (16 punti ed il 60%) protagoniste dell’incontro.

Il prossimo impegno per Bertinazzi e compagne è previsto per sabato 1° aprile ad Almese.

La gara sarà uno spareggio per la conquista finale del secondo posto che designa la squadra che sarà ammessa ai play off promozione.

Le avversarie sono staccate di solo tre punti dalla S2M e quindi una vittoria da parte di una o dell’atra formazione sarà decisiva per quell’obiettivo.

S2M VOLLEY VERCELLI - PIVIELLE ECONOMY 3-0 (25/19 25/15 25/17)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia, Bertinazzi (8), Breda ( L1), Comello (10),De Ambrogio, Fenoglio(1), Ippolito (16), Mastronardi (17), Ogliaro (4), Patrucco, Rrucaj (L2),Trasente,

Vattimo (3), Vercellone.

ALL: Gherardi, Vigliani