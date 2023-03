Cinquanta atleti dello Skating Vercelli al Memorial Luciana Borello

Continuano ad ottenere promettenti risultati i giovani pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione del 1° Memorial Luciana Borello AICS 2023, manifestazione promozionale d’interesse regionale, disputato al Pala Pajetta a Biella e che ha riscosso molto successo, vi han aderito infatti ben 350 atleti piemontesi.

Lo Skating Vercelli ha preparato per la gara ben cinquanta atleti, molto lavoro ma, ripagato dall’impegno delle giovani leve e da ottime prestazioni e risultati. La pima bellissima giornata di gara ha visto impegnati questi bravi atleti bianco-rossi: categoria Ragazzi 2010 Basic Maria Teresa Degennaro, ha ottenuto una buona nona piazza; categoria Primi Passi Basic 2017 le due brillanti atlete vercellesi in gara hanno conquistato il podio con Greta Rosso ottimo oro e Matilde Romagnoli bellissimo bronzo; categoria Primi Passi Basic 2016, in questa numerosissima serie un'altra preziosa medaglia di bronzo è arrivata a cingere il collo di Bianca Cardano, seguita dalle brave compagne, Aurora Rosas quinta, Matilda Chiodelli settima, Vivien Fusetti ottava e Viola Coralino undicesima; categoria Primi Passi Basic 2015 hanno ottenuto due ottimi piazzamenti rispettivamente Vittoria Passaro sesta e Amelia Natale settima.

Nonostante si trattasse della loro prima gara e ci fosse pertanto molta emozione, tutti i pattinatori hanno saputo dare il massimo; le prestazioni sono state buone e incoraggianti in prospettiva futura, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da parte di atleti e tecnici durante gli allenamenti. I tecnici Skating infatti, a fine gara hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per le prestazioni dei loro giovani e tenaci atleti, i punteggi ottenuti hanno dimostrato che il lavoro impostato in pista non solo funziona ma sta crescendo, un plauso alla costanza e alla tanta passione di questi giovani ma determinati atleti.