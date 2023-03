Santa Maria Maggiore e San Michele in Insula protagonisti del Bio-Archaeo Day

I siti Santa Maria Maggiore di Vercelli e San Michele in Insula di Trino vengono presenti al Bio-Archaeo Day dell’Insubria ai Musei Civici di Varese, giornata di studi organizzata dall’Università dell’Insubria in collaborazione con i Musei Civici di Villa Mirabello a Varese, che la ospitano venerdì 31 marzo alle ore 16 nella Sala Risorgimento.

Protagonisti saranno i neolaureati Insubria in Scienze biologiche e in Biotecnologie con le loro tesi, selezionate tra le più interessanti e innovative nell’ambito della ricerca bioarcheologica. Nell’occasione, gli antropologi di ateneo illustreranno i risultati delle ricerche condotte in Lombardia e in Piemonte. A seguire verranno aperte sessioni di discussione e approfondimento, per favorire lo scambio di idee e informazioni.

I lavori saranno introdotti da Daniele Cassinelli e Barbara Cermesoni, rispettivamente direttore e curatrice dei Musei Civici, da Elena Bossi, presidente del corso di laurea in Biotecnologie, e da Rosalba Gornati, presidente del corso di laurea in Scienze Biologiche.

«La partecipazione degli studenti universitari – spiega Marta Licata – rappresenta un’opportunità unica di incontrare esperti del settore e di ampliare le conoscenze e competenze nel campo della ricerca bioarcheologica. L’iniziativa offre inoltre una preziosa occasione per confrontarsi con gli altri partecipanti, creare relazioni professionali e scambiare idee e progetti futuri, diventando un’importante piattaforma di networking e di sviluppo professionale per tutti i partecipanti, contribuendo al progresso e alla diffusione della conoscenza nel campo dell’antropologia fisica».

Saranno presenti anche relazioni riguardanti i siti bioarcheologici della provincia di Vercelli e in particolare Santa Maria Maggiore (Vercelli) e San Michele in Insula di Trino, che da qualche anno ospitano i Laboratori di Archeobiologia dell’Università degli Studi dell’Insubria anche grazie ai finanziamenti ricevuti da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

L’iniziativa è aperta agli studenti universitari, ma anche al pubblico interessato ad approfondire la conoscenza in questo ambito di ricerca, e sarà inoltre occasione per scoprire le ultime novità nel campo della bioarcheologia del territorio.