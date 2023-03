Giovani Democratici: Simona Paonessa nuova segretaria

I Giovani Democratici vercellesi hanno una nuova segretaria federale: si chiama Simona Paonessa, ha 19 anni ed è di Livorno Ferraris.

«Sono entrata nei Giovani Democratici che avevo solo 14 anni e dopo quasi cinque anni di militanza, è un vero onore per me ricoprire la carica di segretaria Federale di Vercelli - scrive di sé stessa in un post -. Grazie mille ai Giovani Democratici Vercelli e al Pd Vercelli Valsesia. La nostra grande forza è di essere un gruppo unito e attivo. Proprio questa unità ci consentirà di farci portatori di un vero cambiamento verso un futuro più equo e giusto. Ci aspettano numerose sfide da affrontare ma sono sicura che ne saremo all’altezza».