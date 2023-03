Biella, sospesi 23 agenti della Penitenziaria; ai domiciliari il vice comandante

E' stata accolta la richiesta di misure cautelari formulata dalla Procura della Repubblica di Biella a carico di 23 agenti della Polizia Penitenziaria e del Vice-Comandante della struttura di via dei Tigli, accusati di tortura nei confronti di un detenuto che, per essere contenuto, era stato immobilizzato utilizzando del nastro adesivo, oltre alle manette.

Dopo la denuncia del detenuto, le indagini sembra abbiano acclarato che oltre all'illecito si siano verificati atti di violenza ai suoi danni e ai danni di altri due carcerati. Pare che le dichiarazioni abbiano ottenuto riscontro nei filmati delle telecamere all'interno del carcere e nei referti medici.

In base agli elementi raccolti durante le indagini erano state richieste misure cautelari a carico di 28 agenti della Polpen di Biella. Oltre agli illeciti, sono emerse condotte come lesioni personali e tortura, dato che appariva che per contenere gli arti di un detenuto, "venivano posti in essere trattamenti inumani e degradanti".

Secondi il GIP tali metodi sono crudeli, e determinano nei detenuti una serie di sofferenze fisiche e di umiliazioni non necessarie e che eccedono la normalità causale.

L'ipotesi della Procura è stata quindi accolta in ordine al delitto di "tortura" meritando valutazione positiva ai fini delle richieste cautelari e questa mattina, 23 marzo, si è data applicazione alla sospensione dell'esercizio della funzione di durata adeguata e proporzionata al contributo causale di ciascun indagato.