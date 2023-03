PFV, ottimo inizio nella corsa alle final four Under 17

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 17 - fase di qualificazione alle finali per il titolo regionale

1^ giornata di ritorno

Sabato 18 marzo 2023 - a Moncalieri – Pal. S.M. Costa – Strada del Bossolo 25

Beinaschese OTB - Pallacanestro Femminile Vercelli - 33-48

(Parziali: 14-12; 16-32; 24-39)

Tabellino PFV: Cafasso 6; Giuliani; Rizzato 8; Arca; Giorgi 2; Prinetti 6; Pintonello; Carrozza; Nicolotti; Momo M.21; Dipace 2; Dikrane 3. All.re Javier Adipe Alsina.

E’ iniziato il girone di ritorno nella corsa alle final four Under 17, e la PFV si è portata in buona posizione per centrare uno dei quattro posti, andando a battere a Moncalieri la Beinaschese per 33-48, bissando così il successo dell’andata.

La gara non era iniziata proprio benissimo per la PFV, forse per il solito mal da trasferta, ma ciononostante le ragazze di Javier Adipe Alsina riuscivano a stare perfettamente in partita, rendendo alle avversarie soltanto il minimo vantaggio di due punti a fine primo quarto: 14-12.

Nel secondo periodo, invece, si assisteva ad una vera e propria metamorfosi. Le vercellesi si scatenavano e mettevano a segno ben 20 punti in 10’, trascinate dalla solita Matilde Momo (21) aiutata da un po’ tutte le compagne, ma, quel che più conta, riuscivano a tenere a soli 2 punti realizzati le avversarie, cosicché a metà partita il risultato era di 16-32, con una seria ipoteca sulla vittoria finale per le ospiti.

Negli ultimi due periodi, poi, entrambe le squadre si addormentavano un po’: le padrone di casa forse perché vedevano quasi impossibile una rimonta e le ospiti per tirare il fiato dopo lo sforzo del secondo quarto, che, di fatto, ha risolto la partita.

La conseguenza è stata che si è segnato molto poco (8-7 e 9-9 i parziali) per cui le distanze restavano pressoché immutate al 30’ (24-39) ed alla sirena finale (33-48) con la squadra di coach Javier avanti a +15.

Il maggiore aspetto positivo, però, è che con questa vittoria la PFV pone la distanza di sei punti in classifica dalla quinta classificata che, con quattro giornate ancora da disputare con otto punti in palio, e considerato l’andamento del girone fino ad ora, lasciano intravvedere la concreta possibilità di centrare uno primi quattro posti utile a raggiungere le finali.

Il prossimo match per le Under 17 della PFV si giocherà ad Alice Castello sabato 25 marzo prossimo alle ore 15.00, contro la Polisportiva REBA, attuale fanalino di coda del girone.