Ultima resa dei conti in casa Lega: espulso Tiramani (che però non aveva rinnovato la tessera)

Qualche sassolino, però, l'ormai ex leghista Tiramani se lo vuole togliere: «Il nuovo commissario doveva venire a sanare i disastri che, secondo qualcuno, avevo fatto io... A me sembra che negli ultimi sei mesi la Lega vercellese abbia perso peso e rappresentatività e che un numero rilevante di eletti all'interno delle istituzioni abbia lasciato il partito, evidentemente in disaccordo con la linea impositiva imposta dai nuovi vertici. E poi: vogliamo parlare del congresso? Non si riesce a fare per il timore che il candidato gradito agli iscritto non sia quello imposto dal nuovo commissario e dai novaresi. E questo la dice lunga».

In un post, che sta ricevendo molti commenti, Tiramani aggiunge: «Resta l’amarezza per aver dato tutto me stesso per oltre vent’anni a un partito che in questi ultimi mesi mi ha trattato come un corpo estraneo, senza una vera motivazione se non quella, arcinota, di una presunta antipatia personale di Riccardo Molinari nei miei confronti. Leggerò le motivazioni e mi tutelerò nelle sedi opportune. Paradossalmente mi avete dato lo stimolo - conclude - per riprendere una passione che avevo al momento accantonato. Si è parlato di un passaggio a un altro partito, cosa non vera, altrimenti sarebbe già avvenuta. Non so quando e come, ma qualche cosa farò».