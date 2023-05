Ecco le statistiche sui codici LEI di Infocamere: analisi e prospettive future

Infocamere è una società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni, che offre servizi alle imprese e ai professionisti. Uno dei suoi servizi principali è la fornitura dei codici LEI (Legal Entity Identifier), un identificativo univoco assegnato a ogni entità giuridica che opera nei mercati finanziari.

Codici LEI: cosa sono e perché sono importanti

I codici LEI sono stati introdotti a livello internazionale come misura per aumentare la trasparenza nel settore finanziario e prevenire il rischio sistemico. Gli enti che operano nei mercati finanziari devono infatti fornire il proprio codice LEI in tutte le transazioni rilevanti, come ad esempio l'emissione di obbligazioni o l'apertura di conti presso banche o intermediari finanziari.

Il sistema dei codici LEI consente quindi alle autorità di controllo e agli investitori di avere una maggiore visibilità sulle attività degli enti che operano nei mercati finanziari, riducendo così i rischi connessi alla mancanza di trasparenza.

Le statistiche sui codici LEI di Infocamere

Infocamere è uno dei principali provider italiani di codici LEI. Secondo le ultime statistiche disponibili, al 31 dicembre 2020 erano stati assegnati circa 126.7358 codici LEI a enti italiani, di cui il 42% gestiti da Infocamere.

Il numero di codici LEI assegnati da Infocamere è in costante crescita negli ultimi anni, grazie alla maggiore consapevolezza degli operatori del settore dell'importanza di questo strumento per la trasparenza e la compliance.

Come richiedere un codice LEI a Infocamere

Per richiedere a Infocamere un codice LEI è necessario accedere al sito web dedicato e compilare l'apposito modulo online. La procedura prevede il pagamento di una quota annuale per la gestione del codice LEI.

In alternativa, è possibile rivolgersi ad altri provider autorizzati dal Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), l'organizzazione internazionale che ha sviluppato il sistema dei codici LEI e ne coordina l'implementazione globale.

Prospettive future per i codici LEI

I codici LEI sono destinati a diventare sempre più importanti nel contesto della digitalizzazione dei mercati finanziari e dell'aumento delle attività transfrontaliere. Le autorità di controllo stanno infatti promuovendo l'utilizzo dei codici LEI come strumento per migliorare la qualità dei dati sui partecipanti ai mercati finanziari e ridurre i rischi connessi alle attività speculative o fraudolente.

Inoltre, si prevede che nei prossimi anni verranno introdotte nuove regolamentazioni a livello europeo e internazionale che renderanno obbligatorio l'utilizzo dei codici LEI in un numero sempre maggiore di transazioni finanziarie. Ciò comporterà una maggiore domanda per i servizi di assegnazione e gestione dei codici LEI, offrendo nuove opportunità di business per provider come Infocamere.

Conclusioni

I codici LEI sono uno strumento fondamentale per aumentare la trasparenza nei mercati finanziari e prevenire il rischio sistemico. Infocamere è uno dei principali provider italiani di codici LEI, che offre servizi di alta qualità ai propri clienti.

Se sei un'impresa o un professionista che opera nei mercati finanziari, richiedere un codice LEI a Infocamere può essere una scelta strategica per migliorare la tua reputazione e ridurre i rischi connessi alla mancanza di trasparenza.

Infine, ti permette di accedere direttamente al sito web dedicato ai codici LEI di Infocamere, dove potrai trovare tutte le informazioni necessarie per richiedere il tuo identificativo univoco.