Fuori strada con l'auto, donna in codice rosso

Grave incidente, nella tarda serata di venerdì, a Borgosesia.

Intorno alle 23,30 all'altezza della frazione Bettole, una donna è uscita di strada con la sua auto: soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in ospedale e ricoverata in condizioni molto serie. Per lei ferite e lesioni da codice rosso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate nella ricostruzione dell'accaduto. Al momento non sono note le generalità della persona coinvolta.

(notizia in aggiornamento)