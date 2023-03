L'Accademia del Ricercare apre la Stagione del Quartetto

"Overture & Concerti" di Telemann aprono, domenica 19 marzo, alle ore 18.15, la rassegna Antiqua Vercelli 2023, segmento della Stagione del Quartetto. Il concerto, ospitato al museo Borgogna, si svolge in occasione della Giornata Europea della Musica Antica e ha come protagonisti l’Accademia del Ricercare e i solisti Lorenzo Cavasanti e Luisa Busca.

Dal 2013, ogni anno il 21 marzo, giorno della nascita di Johann Sebastian Bach e di inizio primavera, si svolgono simultaneamente concerti ed eventi in diversi paesi, per celebrare e diffondere l’immenso patrimonio della musica antica. L'obiettivo di questa Giornata è accrescere la consapevolezza e la conoscenza di un patrimonio vastissimo e diffuso in tutta Europa.

Il concerto di domenica 19 marzo propone musiche di Georg Philipp Telemann, uno dei maggiori musicisti tedeschi dell’epoca Barocca. Insieme ad Antonio Vivaldi e a Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann è uno dei compositori più frequentati dall’Accademia del Ricercare, che ne ha spesso eseguito opere note e lavori virtualmente sconosciuti. Compositore e abilissimo polistrumentista, Telemann creò impasti sonori di incredibile ricchezza, contribuendo in maniera determinante all’affermazione di diversi strumenti a fiato come il fagotto e lo chalumeau (l’antenato del moderno clarinetto). Inoltre seppe esprimere l’essenza più autentica degli allora nascenti stili nazionali, inserendo in molte sue opere elementi stilistici propri delle tradizioni di paesi come la Polonia, l’Ungheria, la Boemia e anche di alcune regioni della Penisola Balcanica, un fatto che ha spinto parecchi studiosi a definirlo il primo etnomusicologo della storia della musica.

Protagonisti del concerto sono Luisa Busca al flauto dolce e Lorenzo Cavasanti al flauto dolce e traversiere, accompagnati da Luca Taccardi (viola da gamba), Elisa Imbalzano, Artem Dzeganovskyi, Yayoi Masuda e Gabriele Cervia (violini), Elena Saccomandi (viola da braccio), Cecilia Medi (fagotto), Lorenzo Fantinuoli (violoncello), Federico Bagnasco (violone) e Claudia Ferrero (clavicembalo).

I biglietti (intero 10 euro, ridotto 8 per over 65, ridotto 5 per gli under 25 e ridotto 3 per famiglia) sono disponibili alla Società del Quartetto (via Monte di Pietà, 39, dalle 16 alle 18). E' possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 0161255575 o tramite email: biglietti@quartettovercelli.it.