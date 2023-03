Cade dal tetto di un capannone: morto un operaio residente a Biella

Un operaio di 33 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone dove stava lavorando. Il terribile incidente è avvenuto questa mattina a San Mauro Torinese in via Emilia, in un capannone in fase di ristrutturazione.

La vittima è un bosniaco residente a Biella, come del biellese è la ditta per cui lavorava. E' volato da un'altezza di circa 10 metri: una caduta che non gli ha lasciato scampo.

I carabinieri di Chivasso sono al lavoro insieme agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro.