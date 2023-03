Crudeli: «Ci attendono tre match decisivi»

Match di capitale importanza, quello di sabato, per l'Hockey Vercelli. A Valdagno i nero-gialloverdi si giocano uno scontro diretto per blindare l'ingresso tra le "magnifiche otto" che disputeranno i playoff.

Mister Roberto Crudeli analizza il match: "Nelle ultime tre partite ci giochiamo tantissimo. Sapevamo che sarebbe stato così. Con il Trissino è stata una gara complicata, adesso ci aspettano tre match decisivi per mantenere o, speriamo migliorare, la nostra posizione: diciamo che è tutto nelle nostre mani. Sabato saremo a Valdagno quindi, prima della sosta affronteremo il Lodi al Pregnolato. Due incontri determinanti".

Come accaduto nelle ultime settimane, l'Hv ha visitato uno sponsor: in questo caso Cattaneo Arredamenti di Caresanablot, che già in passato è stato vicino all'hockey: "Fa piacere sentire la vicinanza di sponsor che facciano parte del tessuto sociale vercellese. L'hockey ha dato tanto alla città ed è bello che negozi "storici" continuino a stare vicini a aiutare questa disciplina".

Sul campionato: "A parte Trissino, che fa un campionato a parte, per le altre posizioni c'è equilibrio. Un torneo interessante, forse non è livellato verso l'alto ma sta comunque regalando emozioni e, anche in Europa, diverse squadre italiane stanno facendo bene". Uno sguardo ai playoff? "Ovvio che vorrei evitare Trissino e Forte dei Marmi ma, credo che, ben difficilmente, riusciremo a chiudere al sesto posto, quindi superando i play penso ci toccherà Trissino o la seconda, al momento il Lodi".