Rifiuti abbandonati in via Monte Bianco: individuato il responsabile

L'ormai collaudata collaborazione tra Polizia locale e Asm ha portato a individuare un altro cittadino che, in spregio alle norme sullo smaltimento differenziato dei rifiuti, ha abbandonato sacchi neri accanto all'isola ecologica di via Monte Bianco 5.

La persona sarà sanzionata come da regolamento mentre la zona, del tutto ripulita, è stata riportata al decoro dovuto.

«Ringrazio Asm e Polizia locale per l'impegno nel contrastare l'abbandono dei rifiuti. E invito i cittadini a seguire le regole per la differenziata e a smaltire correttamente i rifiuti», dice il vice sindaco Massimo Simion.