Corradino assolto con formula piena: "Non ho niente da nascondere", VIDEO

Lunedì 13 marzo il sindaco di Biella, Claudio Corradino, è stato assolto con formula piena perchè il fatto non sussiste dall'accusa di peculato. Gli episodi per i quali il primo cittadino era finito sotto accusa riguardavano l'uso dell'auto di servizio per spostamenti personali e il caso del ribaltamento dell'auto della Protezione Civile al Tracciolino avvenuto il 4 gennaio 2021.

Qui di seguito un'intervista al sindaco che coglie l'occasione anche per sfogarsi: «Io sarei anche contento di essere lasciato più tranquillo, non ho niente da nascondere, la mia vita è una casa di vetro».