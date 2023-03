Un raro autobus 902 e una 6C 2500 coloniale all'esposizione del 18 marzo

Automobili sportive, ma anche veicoli utilitari: il nome Alfa Romeo non si è legato soltanto alle corse e alle veloci vetture stradali, ma nei primi decenni della sua storia ha avuto anche ruoli importanti in altri ambiti. Oltre all’attività aeronautica, la Casa milanese si è impegnata infatti anche nel settore dei veicoli commerciali e utilitari, come ricorda la nuova mostra tematica in allestimento presso la Collezione Marazzato, che sarà al centro del nuovo “porte aperte” di sabato 18 marzo.

Tra i protagonisti d’eccezione, anche un raro autobus serie 902 AS “Siccar”, una serie prodotta negli Anni ’50 con uno specifico telaio a traliccio e carrozzeria aerodinamica, in prestito dalla collezione dell’Alfa Romeo Blue Team. La sua presenza sarà il fiore all’occhiello di uno schieramento che vedrà riuniti alcuni furgoni e autocarri della Collezione Marazzato, come l’A12 e il Mille, con ulteriori mezzi provenienti da altri collezionisti.

Altrettanto rara la 6C 2500 C o “Coloniale” della Collezione Mario Righini che arricchirà la sezione autovetture della mostra, affiancandosi alle stradali della Collezione Marazzato. Si tratta di uno dei poco meno di 200 esemplari di 6C per uso militare con carrozzeria torpedo in forze al Regio Esercito e poi all’Esercito Italiano tra il 1941 e la metà degli Anni ’50, dotata di telaio e sospensioni rinforzate e altre modifiche per consentirne l’impiego anche con climi e terreni difficili come quelli del Nordafrica.

L’esposizione sarà accompagnata da una mostra fotografica, un’esposizione di modelli in scala e soprattutto da un secondo convegno con storici ed esperti del marchio dal titolo “L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Alfa” che vedrà, tra gli altri, l’intervento di Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo.

Questa giornata rappresenterà la seconda tappa di un ciclo di appuntamenti che Marazzato Mezzi Storici sta organizzando con cadenza mensile per consolidare il ruolo del sito di Stroppiana, dove è conservata la Collezione Marazzato e dove saranno anche concentrate alcune attività legate alle aziende a cui fa capo, la Marazzato Soluzioni Ambientali, leader nel settore della gestione dei rifiuti industriali e delle bonifiche, e la holding Gruppo Marazzato, oltre alla neocostituita Fondazione Marazzato che gestirà direttamente le attività storico-culturali e quelle in campo etico e sociale di tutto il Gruppo.

Alla base, c’è l’impegno della famiglia, rappresentata dai titolari Alberto, Davide e Luca Marazzato, che guidano i vari settori dell’azienda nel solco tracciato dal padre Carlo, scomparso circa un anno fa, anche tramite la collezione da lui messa insieme negli anni con grande passione. Lo sottolinea Davide Marazzato, responsabile Area Vendite del Gruppo:

"Il sito di Stroppiana diventerà sempre più strategico per il Gruppo, grazie anche ai lavori di rifacimento che lo stanno interessando nella sua interezza. Al di là dei progetti futuri, però, i porte aperte restano un punto fermo che ci collega al passato e alla memoria di nostro padre. Con nuovi ospiti, nuove tecnologie, nuove modalità di fruizione, ma sempre con la passione che contraddistingue ciò che facciamo come famiglia e come Gruppo".

Il programma della giornata sarà analogo a quello degli appuntamenti precedenti, con apertura dei cancelli alle 10:00 e la possibilità di visite libere o guidate agli oltre 200 mezzi della collezione. Sono inoltre previste area gioco per i più piccoli e un’area ristoro con prodotti tipici

Di seguito il programma della giornata: apertura della giornata alle 10; dalle 10:30-13:00 visite guidate, alle 11:30 convegno con tavola rotonda dal titolo: “L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Alfa” con Massimo Condolo, giornalista e moderatore; Riccardo Caporali, storico – L’evoluzione dei modelli Alfa Romeo dal dopoguerra, Lorenzo Ardizio, curatore useo storico Alfa Romeo – L’avventura industriale Alfa oltre le vetture, Maria Luisa Luraghi, storica - L’Alfa Romeo di Giuseppe Luraghi negli anni del boom, Marco Mottini, storico – I veicoli leggeri, Mauro Strobino, imprenditore dei trasporti e collaudatore - L'Alfa Mille, Riccardo Capitalia, storico - L’avventura brasiliana dell’Alfa Romeo (FNM), Simone Schiavi, storico - La produzione dei camion Alfa Romeo. Dalle 14:30 alle 17 visite guidate, fino alla chiusura della manifestazione alle 18.

Elenco dei veicoli esposti nella mostra tematica

Furgoni e autocarri: Alfa Romeo 455 (collezione Marazzato); Alfa Romeo Mille (collezione Marazzato); Alfa Romeo autobus 902 (collezione Alfa Blue Team); Alfa Romeo A12 (collezione Marazzato); Alfa romeo 6C 2500 Coloniale (collezione Righini)

Autovetture: Alfa Romeo 1750 (collezione Marazzato), Alfa Romeo GT Junior (collezione Marazzato), Alfa Romeo GTV (collezione Marazzato), Alfa Romeo Spider (collezione Marazzato)

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.