Reazioni avverse, banchetti del Comitato Ascoltami a Vercelli e in tutta Italia

Secondo Gazebo informativo con il Comitato Ascoltami a Vercelli il 18 Marzo 2023 dalle ore 10 alle ore 18 in Via Cavour (tra Piazza Cavour e Corso Libertà)

Saremo inoltre nelle principali piazze italiane con banchetti informativi sulle attività del Comitato Ascoltami. Avremo personale sanitario e legale oltre ai nostri volontari sempre presenti.

Con noi a Vercelli ci sarà anche il Medico Chirurgo Marco Cosentino, dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia. È Professore Ordinario di Farmacologia presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese dove è inoltre Direttore del centro di ricerca in farmacologia medica e coordinatore del dottorato in medicina clinica e sperimentale e Medical Humanities. Autore di centinaia di pubblicazioni sulla valutazione e lo sviluppo di farmacoterapie per patologie neuro-immuno-infiammatorie, ha approfondito la farmacologia dei vaccini COVID-19 a RNA evidenziandone vari aspetti controversi e trascurati.

Porteremo avanti un’importantissima raccolta firme per le nostre richieste da portare in Parlamento.