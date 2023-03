Torna al successo la S2M

Con il recupero di tutte le atlete infortunate, la S2M Volley ritorna a conquistare la vittoria per 3-0. Opposte ad Acqui Terme contro il Due A Volley, le atlete di Gherardi e Vigliani sono tornate a giocare una buona pallavolo. La partita è stata gestita bene da Vattimo e compagne, senza che le avversarie potessero fare di più, come dimostrato dai parziali dei tre set. Da segnalare l’ottima prestazione di Avilia che schierata in pianta stabile da opposta ha giocato come una veterana.

Si è rivista in campo per tutti i tre set anche la capitana Bertinazzi, che ha ridato solidità sia in attacco che a muro nella posizione di centrale.

Una menzione particolare va al libero Gloria Saino, che ha difeso ogni palla ed ha ricevuto in modo eccellente, strappando gli applausi anche allo sportivissimo pubblico avversario, permettendo alle compagne di avere la possibilità di contrattaccare.

Il prossimo impegno per Mastronardi e compagne è previsto sabato 18 marzo alle ore 17 contro la terza forza del Campionato il Lilliput Settimo Torinese. Un impegno difficilissimo.

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (11), Bertinazzi (5), Breda ( L1), De Ambrogio, Fenoglio, Ippolito (4), Lupo Laura (13), Mastronardi (9), Ogliaro (6), Patrucco (3), Saino (L2),Trasente, Vattimo (2), Vercellone.

ALL: Gherardi, Vigliani