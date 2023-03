La capolista si impone anche al Palpregnolato: Engas Hockey Vercelli-GS Hockey Trissino 3-7

Engas Hockey Vercelli battuta in casa da GS Hockey Trissino, assoluta dominatrice in A1 e Campione d’Italia in carica, in A1 per 3 a 7. I ragazzi di Crudeli tengono testa alla corazzata veneta per quasi tutto il primo tempo: la partita è stata equilibrata sino intorno al ventesimo, quando si era sull’1-1, poi una doppietta in un minuto del fenomeno Giulio Cocco (che a fine match sarà autore di tre gol) porta il parziale con cui si va a riposo sull’1-3. Al rientro, il Trissino riesce non solo ad esprimere, ma anche a finalizzare, tutta la potenza del suo organico di pregio e dilaga sino a portarsi sul +5. HV riesce ad accorciare a una manciata di secondi dalla fine con Oruste. Peccato per i due tiri diretti falliti, nel primo tempo con Tataranni sull’1-1, il secondo in finale di partita con Neves.



I ragazzi di HV hanno giocato con una striscia gialla in viso a sostegno della lotta all'endometriosi, appoggiando le attività di informazione e divulgazione dell'associazione vercellese "La voce di una è la voce di tutte" ODV, presieduta da Vania Mento, e ormai punto di riferimento nazionale sul tema.

In classifica, l’Engas resta all’ottavo posto con 35 punti, domani Bassano attualmente con gli stessi punti dei vercellesi, gioca in casa con il Montebello. Davanti, al sesto posto, il Forte dei Marmi allunga, vincendo in trasferta a Sandrigo (2-3) a +4 su HV quando si devono giocare ancora tre match prima del termine della stagione regolare. Prossimo turno per HV: sabato 18 marzo in trasferta a Valdagno, attualmente nono in campionato.

Primo tempo . I quintetti iniziali: HV con Verona in porta, Tataranni, Zucchetti, Neves e Canet; Trissino con Zampoli fra i pali, Malagoli, Mendez, Ipinazar e Galbas. Dopo trenta secondi, netta occasione per HV con Canet che si trova solo davanti a Zampoli non intercettando, per poco la pallina da una ribattuta del portiere del Trissino. Poi, due tiri degli ospiti, entrambi di Ipinazar, su cui Verona interviene. Dopo due minuti e mezzo, Tataranni viene steso al limite dell’area: sulla punizione conseguente, Zucchetti fa partire un bolide, forte ma centrale, che Zampoli neutralizza. Immediatamente dopo, Canet subisce fallo e necessita di uscire dalla pista, viene rilevato da Oruste. Immediatamente dopo, il Trissino si porta in vantaggio intercettando un passaggio di HV con Malagoli che parte e si trova a tu per tu con Verona, il quale para il suo tiro, ma sulla ribattuta si porta Mendez, realizzando lo 0-1. Un minuto dopo, chance per il pareggio con Tataranni che, da sotto rete, prova a far filtrare la pallina sotto il corpo di Zampoli che non abbocca. Al settimo, HV pareggia con un’azione corale conclusa in rete da Zucchetti. Trissino replica con un’iniziativa condotta sul tandem Ipinazar-Malagoli: la conclusione del numero 6 va alta. Lo stesso Malagoli, poi, impegna Verona che para di casco. A seguire, cartellino blu per Ipinazar che, a metà campo, fa fallo su Zucchetti lanciato in contropiede. Tataranni si incarica del tiro ad uno: dopo una serie di finte, tenta un’alza e schiaccia nell’angolo a destra di Zampoli che chiude. Sulla ribattuta, il capitano ci prova ancora, con l’estremo difensore dei Campioni d’Italia che si ripete. HV tenta di sfruttare i due minuti di power play schiacciando gli ospiti nella loro area e producendo più conclusioni, fra cui una chiarissima chance: Zucchetti coglie il palo, Oruste si porta sulla pallina e prende il legno a sua volta. Per il Trissino entra Giulio Cocco. Segue una girata al volo di Malagoli parata da Verona. Al tredicesimo, doppio intervento di Verona, prima su Cocco e poi ancora su Malagoli. Rientra Canet per Tataranni per HV, esce Mendez per Pinto per gli ospiti. Poi, Neves tenta un’alza e schiaccia con Zampoli che para. Sulla ripartenza conseguente, Pinto fa partire un siluro che Verona neutralizza. A seguire, pericoloso Cocco su punizione, Verona reattivo. Al quindicesimo, su azione, Oruste serve bene Neves in area che non aggancia per un filo. Poi, Verona chiude, allungandosi, su Pinto. Rientra Mendez per Malagoli. Poi, Oruste esegue un passaggio tagliato per Canet, ben posizionato sulla sinistra in area, ma lo spagnolo si allunga troppo la sfera. Segue una conclusione di Cocco che termina vicina al palo alla sinistra di Verona. Ancora il portiere nerogialloverde poi para su Mendez. Al diciottesimo, conclusone di Canet, dalla destra, che termina sull’esterno della rete. Un minuto dopo, Pinto, muovendosi da dietro la rete del Vercelli serve Ipinazar, Verona para il suo tentativo. Entra Petrocchi per Zucchetti. Subito dopo, Oruste passa a Canet che, da dietro la propria metà campo passa a Petrocchi lanciato sulla destra: Zampoli dice di no alla sua conclusione. Poi, Canet viene trattenuto a metà campo, sospetto blu, nessun provvedimento da parte degli arbitri. Al ventunesimo, il Trissino si porta in vantaggio: su contropiede, Mendez serve Ipinazar il quale passa a Cocco che, dalla destra, infila Verona per l’1 a 2. Dopo un minuto, altra rete di Cocco, su azione di contropiede, stavolta servito da Mendez: il goleador passa ancora dalla destra dove si trova da solo.Segue una conclusione di Oruste per HV. Rientra Zucchetti fra le fila vercellesi. Poi, Verona interviene con le gambe su un tiro di Mendez. Segue una ripartenza di Cocco che serve Ipinazar, Verona interviene, la palla resta lì, Mendez ci prova, Verona chiude ancora. Poi, contropiede di HV innescato da Oruste che passa a Petrocchi sulla destra: la sua conclusione è preda di Zampoli, ma anche stavolta la sfera resta lì e Oruste manca di poco l’intervento decisivo. Il primo tempo termina con una parata di Verona su Cocco. Si va a riposo sull’1-3.

Secondo tempo : al terzo minuto doppia chance per il Trissino: palla appena sopra la traversa vercellese su tentativo di Galbas e poi traversa di Malagoli. Poi, Verona para su Cocco e Zampoli su Zucchetti. Al sesto, Malagoli colpisce il palo alla sinistra di Verona. Poi, Neves serve con un lancio lunghissimo, Tataranni che prova il pallonetto, Zampoli para. Segue il quarto gol del Trissino, frutto d’un’azione prolungata dei veneti, finalizzata da Mendez. Bertolucci fa uscire Cocco e Malagoli ed entrare Ipinazar e Pinto. Lo stesso Pinto, poco dopo, subisce un colpo, Schiavo lo rileva. Segue un bel contropiede dei veneti con un triangolo Mendez- Ipinazar, poi Schiavo e Verona para: nell’ambito della medesima azione, Mendez viene steso in area, è rigore . Lo batte lo stesso Mendez che segna, infilando la pallina sotto al corpo di Verona: siamo 1 a 5. Subito dopo, il portiere di Vercelli chiude bene sulla propria destra su Schiavo. Poi, Zucchetti tira potente da lontano, Zampoli para. A seguire, Verona interviene su un tiro di Galbas da sotto rete. Al tredicesimo, altra botta di Zucchetti, ancora neutralizzata da Zampoli. In situazioni di tre contro due, Verona para su Cocco, rientrato in pista. Immediatamente dopo, Cocco serve Malagoli, Verona gli dice di no compattandosi vicino al proprio palo sinistro. Su contropiede, Oruste serve Canet che si allunga troppo la sfera. Al sedicesimo, alto palo di Malagoli per il Trissino. Poi, Canet ci prova con un tiro potente dalla destra che termina sull’esterno della rete veneta. Subito dopo, ripartenza di HV condotta da Tataranni che passa a Neves giunto sotto Zampoli in posizione centrale: la sua conclusione è alta. Sul seguente cambio di fronte, gran parata di Verona su un’alza e schiaccia di Schiavo. In contropiede, Neves passa a Canet che dalla destra, con un bel diagonale, infila Zampoli per il 5 a 2. Al ventesimo, conclusione di Neves dalla sinistra, parata da Zampoli. Dopo questo tiro, doppio cartellino blu per Galbas e Tataranni. Immediatamente dopo, Trissino si riporta sul + 4 con un diagonale teso, scoccato dalla destra, dal “solito” Cocco. Segue un’azione condotta sul tandem Ipinazar-Pinto, Verona si oppone al tiro del secondo. Poi, Neves conclude al volo dalla destra, trovando Zampoli pronto. Trissino allunga ulteriormente: Mendez tira, Verona para, sulla ribattuta si avventa Pinto che realizza il 7-2 Al venticinquesimo, in ripartenza, Neves, dalla sinistra dietro la propria metà campo, pesca Oruste che, da posizione centrale, infila in velocità Zampoli per il 3 a 7. Segue una conclusione di Neves. Quando mancano sedici secondi alla fine, Oruste subisce fallo da Rubega: è il decimo del Trissino. Neves batte il tiro diretto con più finte, per poi finire nell’angolo destro e trovare lo specchio della rete coperto da Zampoli. Il match finisce sul 3 a 7.

TABELLINO

Formazioni. Engas Hockey Vercelli : 85 Verona in porta, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Cardani, 84 Zucchetti, 88 Raffa, 99 Canet. Allenatore : Roberto Crudeli. GS Hockey Trissino : 1 Zampoli fra i pali, 10 Bovo, 6 Malagoli, 7 Cocco, 11 Schiavo, 16 Rubrega, 17 Pinto, 55 Galbas, 66 Mendez, 87 Ipinazar. Allenatore: Alessandro Bertolucci

Arbitri: Filippo Fronte e Alfonso Rago

RETI 1°T -21’43 Mendez (Trissino) 0-1; -18’30 Zucchetti (HV) 1-1; -4’33 Cocco (Trissino) 1-2; -3’33 Cocco (Trissino) 1-3 2°T -18’50 Mendez (Trissino) 1-4: -17’15 Mendez (Trissino), R 1-5; -6’32 Canet (HV) 5-2; -4’09 Cocco (Trissino) 6-2; -1’33 Pinto (Trissino) 7-2; -0’53 Oruste (HV) 7-3