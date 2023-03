Incidente sulla Strada delle Grange: c'è un codice rosso - foto

Grave incidente, nel pomeriggio di domenica, lungo la Strada delle Grange, in prossimità del Comune di Lignana. Due persone sono finite in ospedale, una in codice giallo e una in codice rosso, dopo che la vettura sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, precipitando in un fosso e restando incastrata all'altezza di un ponticello.

Intrappolati all'interno della vettura, gli occupanti sono stati estratti da una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Vercelli che, tramite tecniche di primo soccorso sanitario e manovre di estricazione con movimentazione dei carichi, hanno potuto liberare i malcapitati, affidandoli poi al personale 118, giunto sul posto. I feriti sono poi stati trasportati con codici giallo e rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli, mentre i carabinieri si stanno occupando degli accertamenti del caso.