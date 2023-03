Rices: seconda gara della fase a Orologio e prima sconfitta

Saluzzo-Rices 75-42

Tabellino Rices

Chiantaretto 13, Agoglia 9, Maccapani 2, Cappello 3, Paulato, Volpa 3, Vercellone 4, Morello, Cattaneo 6, Memaj 2

Allenatore Antonio Galdi, vice Massimo Acquadro.

Seconda gara della fase a Orologio, prima sconfitta per i Rices Vercelli, che venivano da due vittorie consecutivo: l'ultima di campionato e l prima di questa fase. Partita senza storia. Troppe le assenze nella squadra allenata da Antonio Galdi. Mancava Samuele Liberali (e sono mancati i suoi canestri), mancava Skilja (già fermo per infortunio), e mancavano il giovanissimo Gamba e Sow (anche lui fermo da tempo per problemi fisici).

Gara a senso unico, senza storia, quindi: ma le troppe assenze hanno penalizzato i vercellesi. Per i Rices la fase a Orologio prosegue con due appuntamenti consecutivi al Palapiacco.