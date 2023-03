Dal concorso Viotti ai concerti di Antiqua Vercelli: la stagione del Quartetto

Anticipata, lo scorso 25 gennaio, dal concerto dell'orchestra Roma Tre per il Giorno della Memoria, la stagione della Società del Quartetto entra nel vivo con il primo appuntamento del mese di marzo, in programma il 19 alle 18,15 al Museo Borgogna. In occasione della Giornata europea della musica antica, l'Accademia del Ricercare proporrà "Overture e concerti" di George Philip Telemann, primo appuntamento della rassegna "Antiqua Vercelli" che costituisce uno dei filoni sui quali si snoda una stagione che, da marzo a dicembre, propone concerti di interesse con protagonisti di primo piano del panorama artistico.

Perno della Stagione del Quartetto, come sempre sarà il concorso Viotti, giunto alla 73° edizione e, quest'anno, dedicato alla sezione Pianoforte. «Un appuntamento prestigioso per la sua storia e per la qualità degli artisti che vi partecipano. Per la città di Vercelli è un elemento di orgoglio e prestigio poter inserire questo concorso tra le proposte culturali nei dossier che accompagnano i bandi di candidatura a vari progetti» ha detto il sindaco, Andrea Corsaro, presentando la stazione insieme a Maria Arsieni Robbone e Pier Robbone della Società del Quartetto e al direttore artistico, Pietro Borgonovo.

Dall'antico al contemporaneo alle orchestre sinfoniche alle scuole: gli appuntamenti della stagione propongono una serie di spettacoli che guardano a molte sfaccettaure dell'arte musicale.

Il 28 marzo, sempre al Borgogna ma questa volta alle 21, è in programma il concerto multimediale «Acqua+Terra» con musiche inedite di Sergio Sorrentino e Luca Sigurtà e la poesia visiva di Manuele Cecconello. Il 2 aprile (Museo Borgogna, ore 17,30) «Waves of meditation» con le musiche di Sigurtà e Sorrentino e la voce di Alice Kundalini, porterà il pubblico a sperimentare insolite modalità di fruizione della musica.

Il primo appuntamento sinfonico è con l'orchestra del Carlo Felice di Genova che, il 23 aprile porta al Civico un concerto dedicato a «Mozart l'italiano».

Il 13 maggio, al musoe Borgogna (ore 21), tocca al Trio Hausopera proporre un programma che va da Rossini ad Astor Piazzolla. «Un'attenzione particolare - ha spiegato Borgonovo, attingendo alla sua sconfinata conoscenza del mondo musicale - alle influenze che la musica di ispirazione popolare ha sempre avuto sulla produzione più alta e classica».

Un concerto dedicato ai «Notturni» con Daniele Bonavenuta al bandoneon ed Emanuele Sartoris al piano, è la proposta del 19 maggio al museo Borgogna, mentre il 26 dello stesso mese torna “Antiqua Vercelli" con una serata su Beethoven che ha come protagonisti Andrea Rucli (pianoforte), Maurizio Cadossi (violino) e Antonio Fanitnuoli (violoncello).

Il periodo estivo vedrà invece una stretta collaborazione con il Conservatorio Cantelli di Novara. «Si consolida la collaborazione con l'orchestra e con i solisti di questa importantissima realtà culturale e formativa» ha spiegato Pier Robbone: la serie dei concerti parte l'8 giugno al Teatro Civico con l'orchestra diretta da Nicola Paszkowsky e prosegue, il 16 al Borgogna, con un programma dedicato a Brahams e Mendelssohn proposto da Francesca Leonardi al pianoforte e Marsiona Bardhi e Christiana Coppola al violoncello. Il 7 luglio la soprano Maria Grazia Aschei e Yirui Weng al pianoforte eseguiranno arie di Rossini; il 14 luglio otto violoncelli si esibiranno brani che vanno dal barocco al tango; il 21 luglio, suonerà il duo pianistico composto da Ludovica De Bernardo e Giulia Ventura, mentre in autunno i concerti del Conservatorio Cantelli riprendono, il 24 novembre in Seminario con «Les folies ensemble» e musiche di Bach.

Il 15 settembre "Antiqua Vercelli" si sposta al Civico con un il concerto dedicato a Johann Sebastian Bach con la Corale Universitaria di Torino e l'Accademia del Ricercare. Gli ultimi appuntamenti del segmento sono il 5 novembre con «Napoli e Venezia» letti attraverso le opere di Scarlatti e di Vivaldi e il 17 novembre con i «Concerti per flauto, oboe e orchestra» di Vivaldi.