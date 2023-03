Con “Il mercante di luce” al Teatro Auditorium Viotti di Fontanetto Po riprende la stagione di prosa

E’ arrivato l’atteso momento, quello di riprendere posto (finalmente!) al Teatro Auditorium Viotti di Fontanetto Po per il secondo “atto” della stagione di prosa 22/23 dopo il fermo invernale.

Venerdì 10 marzo la riapertura è affidata a “ Il mercante di luce ”, monologo tratto dal libro omonimo di Roberto Vecchioni e interpretato da Ettore Bassi , un attore che passa dalla tv al teatro e viceversa senza alcun problema.

Nato in Puglia ma torinese d’adozione (è cresciuto e ha vissuto per tantissimi anni nella città sabauda) deve indubbiamente la sua fama al piccolo schermo grazie a molte fiction di successo ma è stato invero il palcoscenico e il contatto con il pubblico a suggellarne le capacità interpretative e l’indubbia sensibilità artistica.

“ Ho scelto uno spettacolo un po’ diverso - spiega Giovanni Mongiano , direttore artistico di TeatroLieve - parla di poesia, di letteratura, del rapporto fra padre e figlio, sprizza cultura dall’inizio alla fine. E’ potente, toccante, profondo”

Ci vuole anticipare qualcosa?

“ E’ uno spettacolo che vede protagonista un grande amore, quello che intercorre tra un professore di letteratura greca, Stefano Quondam, e il figlio Marco, malato di progeria e destinato tragicamente a un invecchiamento precoce e dunque a una breve vita. Il padre cercherà di trasmettere al figlio, nel breve tempo che ha a disposizione, l’amore per la vita, attraverso la poesia, l’arte, la bellezza, la cultura. Ettore Bassi, unico grande interprete, sarà accompagnato dal musicista Massimo Germini”

Si torna nel vivo della stagione dunque. E’ contento?

“ Certamente, purtroppo la chiusura nei mesi più freddi è, per troppe ragioni, ormai necessaria. Per la prossima stagione stiamo anche valutando la possibilità di anticipare almeno di un mese la prima tranche di spettacoli (presumibilmente ottobre)”

Sono stagioni teatrali sempre overbooking le vostre, immagino che con la riduzione dei posti a sedere in teatro sia stato un dramma..

“ Non me ne parli.. non ha idea di quanti “no, mi spiace non c’è più posto” siamo costretti a dare come risposta alle richieste di prenotazione. Tutto questo mi amareggia, perchè non è mai piacevole (almeno per me e i miei collaboratori) dire no, rifiutare uno spettatore, anzi, ben più di uno. Abbiamo una lunga lista d’attesa per quasi tutti gli spettacoli ormai. Alcuni addirittura si arrabbiano, ma noi non possiamo farci nulla. La capienza del teatro è stata ridotta da 220 a 150 posti a sedere come è risaputo. 70 posti in meno sono tantissimi. Abbiamo avuto problemi anche con la sistemazione dei vecchi abbonati, si immagini accoglierne di nuovi! Il nostro bacino d’utenza è assai vasto, con spettatori che arrivano da Casale, da Vercelli e dai paesi limitrofi. Con una lista d’attesa sempre più lunga”

Qual è il segreto del successo delle sue stagioni teatrali? Ha una ricetta speciale per gli spettatori?

“ Un segreto? Non direi. Si lavora come abbiamo sempre lavorato: con molta passione, cercando di capire le esigenze del pubblico, anticiparne i gusti a volte sempre con molta accortezza, senza azzardare. Il pubblico si fidelizza con la correttezza e il gran lavoro svolto da sempre da parte di tutto il nostro staff. Nelle mie stagioni cerco di offrire diverse tipologie di spettacoli, costruisco un “menu” variegato, che contiene proposte assai differenti. Non solo si ride e ci si diverte ma ci si interroga, si impara e ci si emoziona. Almeno questo è ciò che il pubblico riconosce e ci premia con una fedeltà ormai pluriennale”

In merito al suo nuovo spettacolo “La Felicità” che vedrà lei “uno e trino” ovvero regista, autore e protagonista, cosa ci può anticipare?

“ Posso dire che la prima data, quella del 6 maggio, è andata overbooking da subito per cui abbiamo aggiunto in cartellone la replica del 13 maggio, che chiuderà anche la stagione. Per quest’ultima abbiamo ancora qualche posto disponibile, ma consiglio vivamente di affrettarsi. Sarà un piacere poter replicare di fronte a vecchi e nuovi spettatori”

De “La Felicità” parleremo in una prossima intervista raccontando aneddoti e parlando anche dei prossimi impegni teatrali di un artista tanto geniale quanto generoso con il suo pubblico, che non si risparmia ed è sempre un passo avanti rispetto a tanta “fuffa” che, purtroppo, in questo ambiente come in altri, non manca mai.

Appuntamento dunque, per i 150 fortunati spettatori, a venerdì 10 marzo, alle 21.00 con Ettore Bassi e “Il mercante di luce” a Fontanetto Po, presso il teatro Viotti. Spettacolo in abbonamento inserito nella stagione teatrale 2022/2023 di TeatroLieve in collaborazione con Piemonte dal Vivo.