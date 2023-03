Cigliano in anticipo su tutti: è già campagne elettorale

Manca poco più di un anno alle elezioni comunali, tuttavia Cigliano pare anticipare i tempi, frutto dei contrasti politici che stanno favorendo una insolita campagna elettorale. Il via lo ha dato il gruppo Cigliano Futura: in questi giorni ha inviato ai cittadini uno stampato in cui chiede di descrivere, la “Cigliano che vorrei”.

Le risposte possono essere raccolte, oltre all’inoltro via mail, in Piazza Partigiani e presso le cassette situate ai circoli dei Ronchi e della Petiva.

Nel volantino viene precisato che si tratta di una lista civica non legata ad alcun partito. Inoltre tra i punti del programma emergono, l’urgenza di una riorganizzazione della macchina comunale a partire dall’Ufficio tecnico, il recupero e manutenzione degli immobili di proprietà dell’ente, il rapporto con i ciglianesi (comunicazione, trasparenza, confronto).

L’attuale maggioranza ha posto nel sindaco Diego Marchetti la candidatura per un secondo mandato. Il messaggio è preciso, come appare sulla vetrina della sede di Rinnoviamo Cigliano: Diego Marchetti sindaco. E proprio il primo cittadino sottolinea: «Penso che chi desidera mettersi in gioco debba avere le idee chiare e sapere cosa può o non può proporre ai concittadini. Dal mio punto di vista è un gruppo (ndr Cigliano Futura) che sta cercando argomentazioni in quanto non in grado di scrivere e indicare un programma elettorale. Così tutto sommato è facile si fa rumore, però non si assumono impegni. Bello vero ?»

Le alternative tra l’altro non sembrano essere solo due, probabilmente altre tre formazioni stanno cercando di costituirsi.