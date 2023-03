Un poliziotto in più a vigilare sul Pronto soccorso

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di polizia e controllo nel Pronto Soccorso la Questura di Vercelli e la Direzione Generale dell'Asl hanno avuto incontri nei giorni scorsi al fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza dell’accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant'Andrea.

In tale ottica, la Questura ha proceduto ad ampliare l’organico del Posto di Polizia presso l’ospedale con un’ulteriore unità lavorativa: al fine di consentire l’immediato intervento della Polizia di Stato in caso di emergenza, d’intesa con la Direzione Sanitaria, è stata predisposta una linea telefonica di collegamento diretto tra il Pronto Soccorso dell’ospedale e la centrale operativa della Questura in uso ai sanitari.

Queste misure vanno ad aggiungersi alla presenza di operatori della vigilanza privata disposta dalla Direzione Sanitaria, che presidiano nell’arco delle 24ore il Pronto Soccorso dell’ospedale.