Scontro con feriti a Balocco: interviene l'elisoccorso

E' intervenuto anche l'elisoccorso per un incidente, avvenuto poco dopo le 13,30 sulla provinciale 113 nei pressi dello svincolo autostradale di Balocco.

Due le vetture coinvolte, una delle quali ha terminato il suo percorso capovolta nel canaletto del campo adiacente alla strada: per i soccorsi è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli che ha collaborato con 118 e personale dell'elisoccorso nell'assistenza ai feriti. Due le persona coinvolte, che sono state trasportate negli ospedali di Vercelli e Novara per le cure caso dal personale del 118.

Le due pattuglie di Carabinieri intervenuti si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell'incidente.