L'ambasciata iraniana attacca Pozzolo

«L'Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran a Roma ha protestato presso il Ministero degli Esteri italiano per la visita che negli scorsi giorni, il senatore Giulio Terzi ed io, abbiamo fatto alla leader della dissidenza iraniana Maryam Rajavi», afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, membro della commissione Affari esteri.

«Nel delirante atto di condanna inviato alle istituzioni della Repubblica italiana “nel nome di Allah” si legge che in Albania io e Terzi avremmo visitato il Campo di Ashraf, “sede logistica del gruppo terroristico noto con il nome di MEK”: le sgradevoli parole provenienti dalle autorità di Teheran rappresentano un arrogante tentativo del regime totalitario iraniano di silenziare la voce della libertà in tutto il mondo, mistificando e calunniando migliaia di uomini e di donne che - a differenza degli ayatollah - lottano per la libertà», conclude Pozzolo.



