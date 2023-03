Alicese/Orizzonti costringe al pari la capolista Biellese, LG Trino beffato da un eurogol a tempo scaduto

ECCELLENZA

Il girone di ritorno sta consegnando un’Alicese/Orizzonti che non teme anche gli avversari più blasonati. Ne sa qualcosa la capolista Biellese che esce dal Lamarmora con un affannoso pari. Magie dell’undici di Mellano bravo ad andare due volte in vantaggio e raggiunto solo nel finale. Salvezza diretta sempre più vicina (1 punto). Il prossimo turno al Salussolia/Ravetto vede il confronto con il Borgomanero. Formazione di alta classifica reduce da un pareggio con il Cossato.

BIELLESE – ALICESE/ORIZZONTI 2-2

Alicese/Orizzonti: Malune, Angeli /dal 67’ Gai) Schettino, Clerici Pasinato Moussaif (dall’83’ Ramundo), Keita (dall’80’ Franchini) Mane Caamano Edalili Fiorenza. A disp: Mastrorillo, Pelle, Petrocelli, Gatoufi. All. Mellano.

Marcatori: al 20’ rigore Schettino (A), al 79’ Germano (B), all’84’ Caamano (A), all’87’ Messina (B)

PROMOZIONE

LG TRINO – PRO NOVARA 0-1

Poteva essere la partita per riaprire la corsa al secondo posto. Non è andata così: vince il Pro Novara con un eurogol a tempo scaduto, lasciando l’amaro in bocca agli azzurri. Qualche recriminazione per le occasioni sprecate, insieme ad una buona dose di sfortuna ne compromettono (per ora) le aspirazioni. Prossimo turno a Vigliano, contro l’ultima in classifica, finora a secco di vittorie.

LG Trino: Cerruti, Buscaglia Verbano (dal 73’ Osenga), Marteddu Pane Meo Defilippi, Oudadess (dal 58’ Maino) Birolo Vergnasco Bernabino (dall’89’ Pasini) Brugnera. A disp: Berruti, Fedeli, Roberto, Zannotti, Diop, Bianchi. All. Yon.

Marcatore: al 92’ Scienza (PN)

VALDUGGIA – BIANZE’ 1-0

Periodo negativo per il Bianzè che incappa nella sesta sconfitta consecutiva. Subita la rete dello svantaggio, nonostante l’impegno condito da un paio di occasioni da rete, non c’è stato modo di recuperare. Il buon inizio di campionato sembra lontano, mentre l’ipotesi play-out sempre più concreto. Prossimo turno in casa contro lo Sparta Novara (sconfitto dal Dufour Varallo 5-1), d’obbligo il ritorno al successo.

Bianzè: Appendino, Tornari Perinetti (dal 77’ Azhar), Geminardi Corinaldesi Federico (dal 70 Parrinello), Valrosso (dall’82’ Atzeni) Provera Carena Urena Mahmood (dal 66’ Stesina). A disp: Mhreti, Baraye, Bortone, Anselmino, Perucca. All. Costanzo.

Marcatore: al 26’ Monzani (V)

1^ CATEGORIA

CIGLIANO – LA VISCHESE 3-3

Rocambolesco pareggio dei giallorossi che in svantaggio 1-3 riescono a riprendere una concreta La Vischese (allenata dall’ex Ascoli e Pro Vercelli Cavaliere). Protagonista dell’entusiasmante rimonta Grosso, autore di una doppietta. Buona complessivamente la prova degli uomini di Gaudino, che dopo l’appannamento con Serravallese e Virtus Vercelli hanno riconquistato fiducia e risultati.

Cigliano: Bagnis, Farjaoui (dal 69’ Sassi) Maranta (dal 50’ Lanza), Reynoso (dal 50’ Quilico) Gaudino Comotto, Grosso Nicita Alfano Germano Tagirta (dal 72’ Giolitto). A disp: Marino, Buffon, Lo Schirico. All. Gaudino.

Marcatori: al 20’ Comotto(CI), rigore al 30’ Corso (LV), al 57’ e al 72’ Maccioni (LV), al 68’ e al 92’ Grosso (CI)



