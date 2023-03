Gatto: «Se prima del loro gol fossimo passati in vantaggio non ci sarebbe stato nulla da ridire»

Leonardo Gatto analizza il posticipo con il Vicenza: "Abbiamo giocato la partita fino in fondo: il 4-1 è un risultato decisamente pesante. Abbiamo dato tutto contro una squadra costruita per vincere. Usciamo amareggiati anche se la differenza rispetto alla sconfitta con la Virtus Verona è differente: abbiamo avuto diverse occasioni che non siamo riusciti a concretizzare ma, se prima del gol del Vicenza, fossimo riusciti a passare in vantaggio, non ci sarebbe stato nulla da ridire.

"Il passivo pesante è figlio della nostra voglia di recuperare. Non era facile reagire dopo due reti in pochi minuti. Invece abbiamo lottato e tenuto in apprensione il Vicenza fino al termine. Purtroppo questa è un'annata particolare nella quale c'è da soffrire tutti assieme ma sono convinto che ripetendo queste prestazioni perderemo poche partite.

Adesso occorrono tre vittorie per mettere al sicuro la salvezza, poi eventualmente potrebbe guardare ad altri obiettivi. Domenica c'è l'Albilonelffe che, al momento. è dietro di noi in classifica e dovremo fare di tutto per tenerlo a distanza".