Truffata con le foto di due cuccioli: versa 375 euro ma dei cani neppure l'ombra

Si era innamorata delle foto di due cuccioli che un uomo aveva postato sulla propria pagina Facebook e così l'ha contattato per avere informazioni su quanto sarebbe costato prendere i due animali.

Una trattativa condotta attraverso le messaggerie social e poi alcuni WhatsApp e che aveva portato le parti ad accordarsi per una somma di 375 euro che l'acquirente, una donna di Gattinara, aveva poi regolarmente versato attraverso due bonifici su una carta prepagata. Solo che dei cuccioli si era persa traccia.

Dopo aver atteso invano un giorno intero la consegna dei due cani, la donna ha provato a contattare il venditore scoprendo di essere stata bloccata sia su Facebook che su messanger. E così ha capito di essere rimasta vittima di una truffa e che i due cagnolini tanto sognati, probabilmente, erano solo fotografie prese chissà dove. A quel punto si è rivolta ai carabinieri: non c'è voluto molto ai militari di Gattinara per risalire all'intestatario del telefono e della carta prepagata, un uomo residente nella stessa cittadina, ora finito a processo per truffa.

Nella prima udienza del processo, alla quale non erano presenti né l'imputato né la vittima, la vicenda è stata ricostruita dal militare dell'Arma che ha svolto le indagini; nei prossimi mesi arriveranno le richieste finali.