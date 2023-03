Messa in sicurezza del territorio: lavori in due frazioni di Borgosesia

Organizzati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Borgosesia e finanziati dalla Regione Piemonte, nelle prossime settimane verranno effettuati alcuni lavori pubblici di tutela e messa in sicurezza del territorio.

Due interventi, realizzati con contributo regionale da 110mila euro ciascuno, sono stati gestiti autonomamente dal Comune e riguardano due terreni scoscesi che necessitano di essere consolidati e resi sicuri dopo essere stati interessati da frane nei mesi scorsi: il primo versante è in località Fenera di Mezzo e il secondo si trova a Foresto. A Fenera di Mezzo interverrà l’impresa De Giuliani di Borgomanero, che si è aggiudicata la gara d’appalto, mentre nel secondo caso l’appalto è andato alla MBG di Alagna.

In fase di aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valsesia è la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque stradali al quartiere Isola. Per queste opere i finanziamenti regionali ammontano a 300mila euro e i lavori verranno effettuati quanto prima.

«Dopo una fase di assestamento e organizzazione – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio – inizia ora una fase operativa che vedrà il Comune intervenire su diversi fronti: siamo impegnati su molti progetti, sia in adempimento agli impegni elettorali assunti con i borgosesiani che su nuove idee che stanno sbocciando in seno al nostro gruppo. Lavoriamo sia sulla programmazione che sulla partecipazione ai bandi, per poter catalizzare il maggior numero possibile di finanziamenti e riqualificare così il patrimonio territoriale ed urbanistico di Borgosesia, per rendere la nostra città sempre più bella e sicura».