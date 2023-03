Rivincita per le Under 17, sfortuna per le piccole dell'Under 13

CAMPIONATO UNDER 17 -

Girone finale per il titolo regionale

4^ giornata di andata

Sabato 4.3.2023 ore 15,00 ad Alice Castello (VC) – Palestra Comunale – Via Cossano s.n.c.

Pallacanestro Femminile Vercelli – Conte Verde Basket – Rivoli 49-33

(Parziali: 15-6; 25-17; 39-23)

Tabellino PFV: Cafasso; Giuliani; Rizzato 4; Arca 4; Giorgi 4; Pintonello; Prinetti 10; Carrozza 7; Bari; Momo M. 16; Dipace 2; Dikrane 2; All.re Javier Adipe Alsina.

Pronto riscatto della formazione Under 17 della PFV che ha vinto, in casa, contro Conte Verde Basket di Rivoli per 49-33, al termine di un incontro combattuto, al di là di ciò che può dire lo scarto finale, giocato dalle vercellesi con molta determinazione, forse perché memori della prova negativa di Arona, di solo due giorni prima, e decise a dimostrare che la loro forza non è quella.

La partita si metteva subito bene per le ragazze di Javier Adipe Alsina che, trascinate in attacco dalla solita Momo questa volta in trio con Prinetti e Carrozza, e aiutate in difesa dal grande dinamismo di tutte le compagne, riuscivano già nel primo quarto ad operare un piccolo allungo di nove punti ed a portarsi a condurre 15-6 al 10’.

A metà gara la situazione restava pressoché uguale (25-17), ma era nel terzo quarto che le padrone di casa erano brave a piazzare il break decisivo portandosi sul 39-23, con un divario di sedici lunghezze, difficilmente recuperabile in un solo periodo. Ed, infatti, nei 10’ finali le squadre si equivalevano ed il match si concludeva con un bel +16 per la PFV: 49-33.

Ottima prova, dunque, per la squadra vercellese/ciglianese/saluggese che si porta così a sei punti in classifica e fa un notevole passo avanti per poter mettere dietro di sé almeno due tra le squadre avversarie e centrare, così, come minimo quel quarto posto che garantisce l’accesso alle finali a quattro per il titolo regionale Under 17.

Prossimo impegno sabato 11.3 p.v. alle 18,15 ad Ivrea, contro una squadra difficile da affrontare. In ogni caso ricordino le atlete di portarsi le borse all’interno della palestra e di non lasciare oggetti negli spogliatoi per evitare la brutta sorpresa dell’ultima volta in terra eporediese!

CAMPIONATO UNDER 13 –

2 ^ fase per la qualificazione alle final four per il titolo.

Girone E 1^ giornata di andata

Sabato 4-3-2023– a Vercelli - Palapiacco - ore 17,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Nole 31-34

(parziali:4-11; 8-19; 18-31)

Tabellino PFV: Stile 2; Bari S. 2; Lahmidi 6; Monaco; Oppezzo; Lombardi; Alilou 8; Ferraris, Pavia; Triberti 2; Sadmy 3; Balzaretti 8. All.re Davide Simone

Sfortunate le piccole Under 13 PFV che sono state sconfitte in casa per 31-34 dal forte Basket Nole, nella prima giornata del girone per la qualificazione alle finali a quattro per il titolo regionale (si qualifica la prima classificata di ciascuno dei 4 gironi) attualmente in corso.

Le ragazze di Simone Davide hanno dato vita ad una buona gara, molto combattuta, contro tutte le aspettative se si tiene conto che, esattamente un mese fa, le nolesi erano venute a farla da padrone al Palapiacco vincendo con uno scarto di 39 punti.

Evidentemente delle due l’una: o in questo mese le vercellesi hanno lavorato molto e bene, oppure le ospiti hanno pensato di ripetere la facile vittoria precedente, prendendo sottogamba le avversarie.

Da quel che si è visto in campo sembrerebbe più realistica la prima eventualità.

Fatto sta ed è che, dopo un inizio piuttosto incerto (4-11 al primo quarto) ed un secondo periodo altrettanto asfittico in attacco (8-19 a metà match), le vercellesi riuscivano a mantenersi a distanza colmabile dalle avversarie nolesi, grazie ad una buona difesa che le conteneva discretamente.

Nel terzo periodo, poi, le due squadre in sostanza si equivalevano (10-12), mentre negli ultimi 10’ le vercellesi si scatenavano e – concedendo alla ospiti solo 3 punti, purtroppo rivelatisi fatali – rimontavano con autorità fino proprio a -3 ma, purtroppo, non riuscivano ad andare oltre e vincere.

Alla fine le giovani della PFV hanno ricevuto i complimenti di tutti i presenti, tecnici e non tecnici, per la bella prova disputata e soprattutto per la reazione finale mostrata in campo, nonostante il rammarico che, con un po’ più di precisione al tiro, si sarebbe potuto portare a casa la vittoria.

L’aspetto positivo, in ogni caso, è che le Under 13 hanno dimostrato di potersela giocare anche con “quelle forti” e che quindi possono sperare di arrivare a lottare per il primo posto nel gironcino, unico utile per la qualificazione alle finali a quattro.

Prossima partita a Torino, domenica 12 marzo, alle 15,30 al Pala Ballin di Via Piazzi 25, contro Don Bosco Rivoli.