Pro Vercelli-Vicenza, le probabili formazioni

Difficile ipotizzare le formazioni che hanno in mente Massimi Gardano e Francesco Modesto.

La Pro Vercelli potrebbe anche schierarsi a specchio, con la difesa a tre (a cinque in fase di non possesso) per due motivi: il Vicenza quando attacca, attacca con le tre punte e i due esterni, che quindi richiedono cinque giocatori in copertura (Iotti, Iezzi, Cristini, Perrotta e Anastasio) e inoltre il modulo con tre difensori (più due) è nelle corde del nuovo tecnico. Difesa a 3 o a 4 non si scappa: i 3 attaccanti più i due cursori di fascia andranno contrastati.

Chi schiererà Modesto lo sapremo solo poco prima dell'incontro: ha giocatori che possono giocare esterni di centrocampo ma anche di punta come Dalmonte e Bégic.

Secondo alcuni giornali di Vicenza l'undici che scenderà stasera al Robbiano/Piola è questo: Confente; Ndiaye, Pasini, Bellich (Sandon); Dalmonte, Jimenez, Ronaldo, Bégic; Della Morte, Ferrari, Stoppa.

Da parte sua, Massimo Gardano potrebbe schierare la stessa formazione che ha pareggiato con la Pro Sesto con due varianti: Perrotta (che dovrà vedersela con Stoppa) e magari Iotti in fascia sinistra, al posto di Saco. Davanti, quindi, Vergara e Gatto a supporto di Arrighini per colpire il Vicenza nelle ripartenze.

Quindi.

Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta; Iotti, Calvano, Laribi, Anastasio; Vergara, Gatto, Arrighini.