Inerti da costruzione e di origine minerale: convegno di Confindustria

Giovedì 16 marzo, alle 14.30, nella sede vercellese di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), in via Piero Lucca 6, è in programma il convegno "Il Regolamento End of Waste sui rifiuti da C&D" che consentirà, tra l’altro, un confronto sugli aspetti normativi e applicativi del D.M. 152/2022, che disciplina la cessazione della qualifica di “rifiuto” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.