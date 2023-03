Aveva in casa hashish, cocaina, pasticche di MDMA e viagra

Pomeriggio del 27 febbraio: la Squadra Mobile di Vercelli arresta un cinquantenne vercellese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, sottoposto ad un controllo di polizia nel centro cittadino di Vercelli mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane giallo contenente sostanza bianca successivamente appurato trattarsi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella disponibilità del predetto oltre mezzo chilo sostanza stupefacente tra hashish e cocaina e numerose pasticche di MDMA e viagra.

La sostanza stupefacente, pronta per essere suddivisa in dosi, è stata sottoposta a sequestro unitamente alla somma contante di circa mille euro ritenuti provento dell’attività di spaccio mentre l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.Aveva in casa