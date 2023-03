Aggredisce a calci e pugni un vice ispettore della Penitenziaria

Ancora un'aggressione ai danni di un agente della Polizia Penitenziaria, nella struttura detentiva di Vercelli. La denuncia è di Mario Corvino, vice segretario regionale del Sappe: «Un detenuto, con problematiche psichiatriche e non nuovo a questi gesti violenti, è stato tradotto dal carcere di Torino a quello di Vercelli. Mentre i poliziotti lo stavano accompagnando in Infermeria per l’abituale visita di primo ingresso ha, proditoriamente e senza ragione alcuna, colpito un vice Ispettore con calci e pugni».

Il Sappe denuncia da tempo «che le carceri sono diventate un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna e in danno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria - attacca Donato Capece, segretario generale del sindacato -. Sono decenni che chiediamo l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti in Italia, per fare scontare loro, nelle loro carceri, le pene come anche prevedere la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinari. Ma servono anche più tecnologia e più investimenti: serve una riforma strutturale dell’esecuzione, serve il taser per potersi difendere dai detenuti violenti e la dotazione di body-cam».