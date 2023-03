Tribunale: piano di interventi per migliorare la struttura

Investimenti sulle strutture per affrontare e risolvere alcuni annosi problemi con i quali si trovano a fare i conti Tribunale e Procura di Vercelli. Se ne è parlato nel corso di un incontro tra il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il consigliere Massimo Orlando, dirigente dell’edilizia giudiziaria del Ministero, la presidente del Tribunale di Vercelli e il procuratore della Repubblica. «Un incontro - dice Delmastro - che è servito a raccogliere le esigenze di edilizia. Dagli infissi al condizionamento sino all’annoso problema degli archivi, abbiamo condiviso un cronoprogramma per garantire gli interventi e gli investimenti di cui necessitano Tribunale e Procura. L’edilizia giudiziaria è essenziale per erogare un servizio dignitoso - conclude il parlamentare di FdI - Vercelli merita le attenzioni di cui non sempre in passato ha potuto godere».