S2M: brutta sconfitta interna contro una formazione giovanissima

Pessima sconfitta della S2M.

Opposte alle giovani dell’Involley Piemonte (atlete Under 14 essendo tutte nate nel 2009), le bicciolane hanno offerto nella loro totalità (sia tecnica che tattica) una prestazione veramente imbarazzante che ha provocato la sconfitta casalinga per 1-3.

Bravissime le atlete torinesi, che sono state sempre in partita superando le atlete di Gheradi e Vigliani in ogni fondamentale, attacco, difesa, muro (9 a 3) e battuta (14 ace subiti contro 8) che non hanno lasciato scampo alle padrone di casa.

Per contro le vercellesi hanno confermato la tendenza negativa sia di gioco, che di atteggiamento, che accompagna la S2M dal girone di ritorno, dove Partucco e compagne stanno stentando contro qualsiasi formazione.

Gabriel Garcia Marquez scriveva la “ cronaca di una morte annunciata” e questo romanzo sembra che rappresenti le prestazioni della formazione bicciolana degli ultimi due mesi.

E pensare che all’andata dove però era presente la capitana Tamara Bertinazzi, la cui assenza si sta dimostrando, dati alla mano, un'assenza devastante per la S2M, la formazione vercellese aveva vinto in scioltezza per 3-0.

Ma anche qui occorre dire che rispetto all’andata oltre alla assenza del capitano, la formazione vista in campo a Vercelli all’inizio è stata stravolta da quattro variazioni, che in questo momento non possono essere fatte, visto che, la difficoltà sin ora riscontrata nel girone di ritorno, non permette di eseguire esperimenti di sorta, ma impone di mettere in campo la migliore formazione possibile sempre, anche se le condizioni fisiche delle titolari non è ottimale, ma può garantire comunque una migliore prestazione in campo globale.

Si dovrà cominciare dalle sedute settimanali dove sarà necessario ritornare ad un ritmo di allenamento più duro, per cercare di recuperare la condizione ottimale in gara per permettere di sopperire alle pesanti assenze di questo periodo.

Il prossimo incontro per la S2M è previsto per sabato 11 Marzo ad Acqui Terme contro la Due A Volley Alessandria, altra formazione giovane ed in grande ripresa.

Occorre voltare pagina e darsi una mossa, visto che la terza in classifica è ora a tre punti.

Si vis pacem para bellum….

S2M VOLLEY VERCELLI - INVOLLEY CAMBIANOLEY 1-3 22/25 25/20 18/25 24/26

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia, Breda ( L1), Comello (8), De Ambrogio (1), Fenoglio, Ippolito (9), Lupo (16), Mastronardi (7), Ogliaro (11), Patrucco, Saino (L1), Trasente (1), Vattimo (1), Vercellone (1).

ALL: Gherardi, Vigliani