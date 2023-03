Gardano: l'entusiasmo in campo

Francesco Modesto: la prima volta da ex al Robbiano/Piola

Una buona stagione con il Rende, a inizio carriera, poi una negativa a Cesena, poi la Pro Vercelli allenata nell'anno del Covid valorizzando giocatori (Zerbin, Hristov, De Marino), poi la stagione amara dell'anno passato, con la retrocessione del Crotone: Francesco Modesto, amico e allievo di Juric) è adesso il tecnico di un Vicenza giovane e ambizioso: i tifosi vorrebbero la promozione diretta. Da quando ha sostituito Baldini, in 17 gare ha collezionato 30 punti: 9 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte.

Per la promozione diretta in serie B non si scappa: il Vicenza lunedì a Vercelli deve vincere.

Vercelli, comunque, gli è rimasta nel cuore: proverà mille emozioni quando le squadre scenderanno in campo.

Francesco Modesto è comunque un allenatore emergente: ha i riflettori puntati: soprattutto ora, dopo la vittoria all'Allianz Stadium, primo turno di Coppa Italia.

Massimo Gardano senza paura

Massimo Gardano ha assunto la guida della Pro Vercelli da due settimane. L'esordio sul campo incandescente della Pro Sesto – 4 punti in classifica più del Vicenza – è stato più che positivo. Si è vista in campo una squadra motivata, con un Gatto in più nel motore. Senza Comi, Perrotta e Comi Massimo Gardano ha sfiorato il colpaccio.

Ha 55 anni, un passato nelle giovanili, ora è un emergente dell'ultima ora. Per entrare nei play off la Pro Vercelli lunedì dovrà fare risultato.

Ha qualcosa in comune con Modesto, Massimo Gardano: trasmette entusiasmo (leggi sotto), sicurezza.

Arriva la corazzata-Vicenza? Io non ho paura, dice il suo sguardo. Da combattente.

Le dichiarazioni del tecnico della Pro Vercelli.

I ragazzi in settimana hanno lavorato sodo, sono molto soddisfatto. Recuperiamo Perrotta e Iotti, Comi dovrà ancora pazientare. Affronteremo un avversario non facile, che punta alla promozione. Certo, hanno un attacco (Della Morte, Ferrari, Stoppa) che per alcuni è il migliore del girone, ma hanno anche loro dei punti deboli e comunque noi dobbiamo guardare a noi stessi, giocando ogni partita con entusiasmo: si chiama “gioco” del calcio, guai se non scendessimo in campo con la voglia di giocare e vincere.

Duelli in campo.

Della Morte è veloce, se la dovrà vedere con Iezzi, che è una scheggia pure lui e che lo conosce? Ma il duello che si preannuncia al fulmicotone dovrebbe essere quello tra Perrotta e Stoppa, attaccante da categoria superiore che gioca sulla sinistra (e che somiglia a Zerbin). Cristini dovrà vedersela con l'argentino Ferrari: nel gioco aereo il difensore della Pro Vercelli non ha rivali, ma Franco Ferrari è un giocatore completo: ha progressione e ha piedi buoni. Nel Vicenza, oltre a Della Morte e Modesto, c'è un altro grande ex: Ronaldo Pompeu da Silva. Giocatore temibile, perché in ogni momento della gara (anche quando appare svogliato) può inventare qualcosa. Sulle palle inattive il suo piede può fare male, e quindi Rizzo dovrà fare molta, molta attenzione.

Ma un altro bel duello potrebbe essere quella tra Arrighini e il centrale del Vicenza, Pasini. Un ottimo giocatore, ma che potrebbe patire le accelerazione dell'attaccante della Pro.

Non mancheranno gli applausi.

Esordio casalingo per Massimo Gardano. Piace ai tifosi, che non mancheranno di incitarlo, applaudirlo.

E tanti applausi anche per Francesco Modesto, da tanti rimpianto.

Ma forse gli applausi più sentiti (della curva) saranno per Matteo Della Morte: le sue lacrime a Novara, dopo l'ultima gara con la maglia della Pro, sono una della pagine più belle di quest'annata.

Vedremo del bel calcio, lunedì

Si preannuncia quindi una gran bella partita. Modesto conosce le caratteristiche di diversi giocatori della Pro Vercelli, il gioco di Modesto è noto in è particolare al direttore Alex Casella, che avrà dato dei suggerimenti preziosi a Gardano.

Il risultato, domani, è da tripla, difficile scommettere. Il Vicenza è più forte ma spesso vince chi ha “più fame”.

Una cosa è certa: nonostante alcune assenza illustri (il difensore Ierardi per i veneti, bomber-Comi per la Pro Vc) vedremo una gran bella partita.