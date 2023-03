Engas Hockey: importante vittoria in trasferta con GDS Impianti Forte dei Marmi per 5 a 8

Vittoria molto importante di Engas Hockey Vercelli in trasferta a casa di GDS Impianti Forte dei Marmi per 5 a 8. Engas è stata assai cinica questa sera: in un primo tempo in cui anche il Forte ha prodotto molto, HV ha messo a frutto le proprie iniziative con un’alta percentuale. La prima frazione è stata spettacolare: ritmi altissimi e i ragazzi di Crudeli sono stati bravi a reagire allo svantaggio iniziale, arrivando sino al +3 in una manciata di minuti, poi Ambrosio ha dimezzato le distanze, score con cui si è andati all’intervallo. Il Forte è rientrato in pista cattivo, producendo nei primi secondi un paio di limpide occasioni da rete: gli interventi di Verona sono risultati fondamentali, come già accaduto in parte del primo tempo. Poi, HV ha “steso” il match con un uno-due fulminante: trenta secondi in cui ha realizzato due gol, con Zucchetti e Canet, tagliando le gambe agli avversari. Forte che comunque, guardando all’economia totale del match, ha creato davvero tanto gioco ma mancando di capitalizzarlo. HV ha mostrato solidità, testa (specie nella gestione della partita nel secondo tempo, evitando distrazioni e confusione), intesa d’insieme nella produzione delle azioni e, come si diceva, un ritrovato importante cinismo, insomma: qualità e carattere.

L’Engas raggiunge il Bassano (che stasera ha pareggiato in trasferta a Lodi per 1-1) a 35 punti. Vicino ora è anche lo stesso Forte dei Marmi, sesto, ad un solo punto di distanza. Prossimo turno impegnativissimo: a Vercelli arriverà la corazzata, indiscussa capolista e campione in carica, Trissino. Appuntamento per domenica 12 marzo al Palapregnolato del rione Isola con fischio di inizio alle ore 18.

Primo tempo: dopo meno di un minuto, Verona para un tiro di Gil dalla fascia sinistra. Poco dopo, Gnata neutralizza un tentativo da parte di Tataranni. Al terzo, bella combinazione fra Neves, che ruba una pallina a centrocampo, e lo stesso Tataranni: la sua conclusione finisce fuori. Immediatamente a seguire, ne va alta una di Gil. Poi, Gnata para un tiro debole di Canet. HV produce una ripartenza creando una situazione di due contro uno, con Tataranni e Zucchetti il quale, però, non aggancia il passaggio del capitano. A seguire, robusta occasione per il Forte con Gil che si trova da solo davanti Verona: il rossoblu tenta un pallonetto, Verona gli dice di no con un intervento maiuscolo di casco. Dopo il primo timeout, per i toscani entrano Cinquini e Rossi. All’ottavo è proprio Rossi a rompere l’equilibrio portando avanti il Forte dei Marmi: Gual lo serve da dietro la porta di Verona e lui aggancia tirando al volo dalla destra insaccando l’1-0. I padroni di casa immediatamente vicini al raddoppio con Cinquini che coglie un palo. Entra Andrea Borgo per i toscani. Al decimo, bel tandem Torner-Rossi con l’autore del primo gol ad andare al tiro, alto. Stessa sorte tocca ad un tentativo, sul versante opposto, di Zucchetti dalla sinistra. Esce Canet ed entra Oruste. Proprio l’argentino firma il pareggio al termine di un contropiede condotto di fino: lui stesso serve Tataranni che passa a Neves: il portoghese crossa per Oruste che va in rete a fianco del palo a destra di Gnata. Subito dopo, doppia occasione per il Forte dei Marmi: prima con Cinquini, su cui Verona para, e poi con Rossi, la cui conclusione viene deviata da Oruste. HV si porta in vantaggio con un missile, su punizione da limite dell’area, scagliato da Zucchetti. Passano trenta secondi e Tataranni subisce fallo da rigore da Gnata: lo stesso capitano vercellese lo batte, molto angolato, segnando il terzo gol per i suoi. Poi, altra occasione per HV con Canet solo davanti a Gnata che gli nega la rete. Quando mancano dieci primi alla fine della frazione, altro rigore per l’Engas a causa di un tocco di pattino avversario: ancora Tataranni lo batte, ma prende il palo, si resta sull’1 a 3. Segue un’azione rossoblu orchestrata da Gil, Torner e Ambrosio. Lo stesso Ambrosio, una manciata di secondi a seguire, impegna seriamente Verona che si fa trovare pronto. Subito dopo, Oruste ruba pallina a centro campo, dribbla un paio di avversari, si porta sulla sinistra e infila il quarto gol per HV. Poi, Petrocchi interviene su Gil premendolo contro la balaustra e viene punito col cartellino blu. Ambrosio batte il tiro diretto, Verona para distendendosi sulla propria destra, poi Ambrosio riconquista la pallina dalla ribattuta in uno spazio esiguo e la infila in rete: siamo sul 2-4. Poi, Gnata interviene parando un tentativo di Oruste prima e di Neves, poi. Sul versante opposto, Verona dice di no a Gil. A seguire, tiro di Canet da fuori area, Gnata para. Poi, Verona neutralizza una conclusione di Torner. Al ventunesimo, nuovo contropiede di Oruste che giunge alla conclusione, Gnata para. Segue una super chance per il Forte: Gual coglie un palo con Verona battuto. Al ventitreesimo, tiro di Neves che, però, risulta debole e centrale. Infuocati anche gli ultimi due minuti di frazione: Cinquini conclude da fuori area, impegnando Verona che para, poi Tataranni ci prova da sotto porta sulla sinistra. Ancora: Torner crossa al centro per Rossi che passa a Gual, il quale va al tiro, sventato da Verona; a sei secondi dalla fine, girata di Cinquini in area, con tiro fuori di poco. Si va a riposo sul 2-4.

Secondo tempo : primo minuto con il Forte a produrre più occasioni, soprattutto con Torner e Ambrosio, Verona è ancora decisivo. Subito dopo, trentina di secondi devastanti dell’Engas, stasera davvero molto cinico: Neves, su ripartenza, passa a Zucchetti che, dalla sinistra, infila il quinto gol per i nerogialloverdi. Immediatamente dopo, contropiede di Canet che, su cross di Zucchetti, segna da posizione centrale sotto la porta di Gnata. Questo uno-due, che porta il match sul 2 a 6, taglia per la prima volta, le gambe al Forte. All’ottavo, HV allunga ulteriormente: Tataranni ruba pallina centrocampo e si invola sulla fascia sinistra, poi serve Oruste appostato vicino all’angolo opposto della porta di Gnata: il suo diagonale al volo non perdona. Poco più di tre minuti dopo, il Forte riduce le distanze con Rossi, anche lui conclude al volo: siamo 3-7. Subito dopo, Gual ruba palla e si presenta davanti a Verona che para il suo tiro. HV torna sul +5: il Forte commette un errore a centro pista, Zucchetti conquista palla, arrivando da solo di fronte a Gnata e piazzando la sfera sotto la traversa. Poi, Verona para due volte su Cinquini. Segue un buon alza e schiaccia di Gual che attraversa tutta la linea di porta senza entrare. Poi, Tataranni commette fallo su Rossi e viene sanzionato con il cartellino blu. Ambrosio si incarica della punizione di prima: finta il tiro potente, poi si porta sotto Verona e insacca la pallina in rete sotto la traversa. Seguono numerosi cambi di fronte, ma senza vere palle gol. A cinque dal termine, bene Gnata su Oruste. Poi, Gil tira di poco fuori e Tataranni va vicino ad una nuova rete. A seguire, martellata di Cinquini dalla tre quarti di sinistra, respinta da Verona. Dall’altra parte, Gnata interviene due volte su Zucchetti. Il Forte, al ventiduesimo si riporta sul meno tre con Gual che serve Gil che, dalla destra, segna il 5 a 8. Segue un’altra bella parata di Verona su Lombardi e poi un palo di Oruste su contropiede. C’è ancora tempo per due interventi dei portieri: Gnata su Tataranni e Verona su Gil. Il match termina sul 5 a 8.

TABELLINO

Formazioni GDS Impianti Forte dei Marmi : 22 Gnata fra i pali, 3 Gual, 5 Ambrosio, 6 Borgo, 7 Lombardi, 9 Gil, 26 Cinquini, 57 Rossi, 99 Torner, 35 Taiti. Allenatore : Roger Molina Engas Hockey Vercelli: 85 Verona in porta, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Cardani, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa (secondo portiere). Allenatore : Roberto Crudeli

Arbitri: Ulderico Barbarisi e Roberto Giovine

Reti: 1°T -17’35 Rossi (FdM) 1-0; -13’32 Oruste (HV) 1-1; -12’04 Zucchetti (HV) 1-2; -11’41 Tataranni, R (HV) 1-3; -8’41 Oruste (HV) 1-4; -7’33 Ambrosio (FdM) 2-4. 2°T - 23’37 Zucchetti (HV) 2-5; -23’08 Canet (HV) 2-6; -16’52 Oruste (HV) 2-7; -13’30 Rossi (FdM) 3-7; -12’48 Zucchetti (HV) 3-8; -11’14 Ambrosio (FdM) 4-8; -2’18 Gil (FdM) 5-8

Cartellini blu: 1°T: -7’33 Petrocchi (HV) 2°T -11’14 Tataranni (HV)