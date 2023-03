Concerto di una notte di mezzo inverno: al Civico gli allievi della Vallotti

Va in scena domenica 5 marzo, alle 21 al Teatro Civico, il "Concerto di una notte di mezzo inverno" della Scuola Vallotti: un appuntamento al quale non si può mancare perché partecipare alla formazione di nuovi artisti, in un settore come quello musicale, è sempre un privilegio.

Il sipario si aprirà con l'Orchestra Vallotti e il Coro di Voci Bianche. Si alterneranno poi l’Ensemble di Archi, il Rock Ensemble, il Soultown Lab e infine l’Ensemble Fiati.

I protagonisti del concerto sono gli studenti dell’Istituzione Scuola Comunale di Musica "Vallotti" che propongono, una serie di performances dedicate a diversi generi musicali: classico, contemporaneo, pop e rock. Una variegata proposta che nasce dall'esigenza degli studenti di mettersi in gioco, ricercare ed esprimersi con gusti, passioni, competenze, talenti personali, e che trova in questa storica Istituzione Musicale il più ampio, formativo e dinamico progetto utile a ciascuna singola esigenza.

Il programma della serata prevede: l'Orchestra della Sscuola Vallotti, a cura di Ivan Rondano, docente del laboratorio Orchestrale, con la partecipazione di: Marco Boggio, Moises Borja, Elena Di Terlizzi, Virginia Girino, Letizia Russo, Luca Vaccino, Alessio Follis, Alberto Perinotti, Gioele Meni, Gabriele Ruggero, Tommaso Girino, Riccardo Anselmo, Cassandra Banfi, Sara Casalino, Sara Dottrino, Alice Fornasiero, Giacomo De Andreis, Marco Allolio, Simona Matraxia, Linda Tribulzio, Federico Brusco, Livia Campione, Adriana La Paglia, Aurora Lyn, Tommaso Ranghino, Claudio Cagnoni, Alessandro Lyn, Caterina Santarella. Docenti: Paolo Turino, Ljljana Mijatovic, Alessandro Curtoni e Valentina Ponzoni.

Coro di voci bianche, a cura di Simona Zambruno e Daniele Tione. Con la partecipazione di: Ureche Yustina, Calamia Elettra, Raina Agnese, Bodo Pietro, Almonte Gomez Yarianna, Licata Giulia, Alessia Maiorana, Raineri Erica, Simon Erika, Puglisi Ginevra, Bausano Clara, Boezio Bianca, Sala Caterina, Nina Zamperetti.

Ensemble di archi a cura di Ljiljana Mijatovic, Valentina Ponzoni e Alessandro Curtoni docenti del Laboratorio di assieme archi, con la partecipazione di: Marco Allolio, Luca Vaccino, Giulia Pedrola, Sara Dattrino, Riccardo Anselmo, Giacomo Deandreis, Alice Fornasiero, Jaqueline Piola Piva, Alex Bonora, Linda Tribuzio, Costanza Nonne. Docenti: Marlena Maciejkowicz.

Il Rock Ensemble a cura di Giovanni Protti, docente di chitarra. Con la partecipazione di: Luca Carbonini, Alessandro Pezzolla, Come Vittorio, Vancetti Giulia.

Il Soultown lab a cura di Stefano Profeta, docente del Laboratorio di assieme moderno, con la partecipazione di: Rossetti Debora, Bertola Annamaria, Peroni Marina, La Barbera Simona, Gianni Mantoan, Enrico Veronesi, Pacini Mara, Martinelli Roberto, Federico Brusco, Perticone Gabriele, Cagnoni Claudio, Pezzolla Alessandro, Santarella Caterina.

L'Ensemble Fiati a cura di Giuseppe Canone, docente del laboratorio di assieme fiati, con la partecipazione di: Letizia Russo, Francesca Vignale, Baduino Vittoria, Arianna Marchese, Riccardo Dell’Anno, Simona La Barbera, Valentina Poli, Dario Tosi, Amelie Egitto, Elisa Magagnin, Francesco Deangelis, Luca Zorzi, Giacomo Olivetta, Miguel Giaconne, Mattia Finotti, Alessandro Violino, Elisa De Gaspari, Alessia De Gaspari, Michele Pistan, Beatrice Calderaro, Luca Bersani, Devis Paccagnini, Luca Vicario, Daniel Garavaglia, Marco Anastasio, Poli Margherita, Somaglino Chiara, Somaglino Matteo, Defazio Enea, Voci Mirella, Codogno Giovanni, Gabin Giacomo, Carbonini Luca, Canone Giulia, Anteghini Emma. Docente: Maria Teresa Mossina

Per tutti i concerti della Scuola Vallotti, l’ingresso è libero e gratuito.