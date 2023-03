La voce di Patrizia Becchio a “Impronte, poesie e racconti” di Ornella Grazio

Domenica 12 marzo alle ore 16.30 presso la sala di Vita Tre in via prof.R.Bobba 26 bis a Cigliano, Patrizia Becchio darà voce alle “Impronte, poesie e racconti” di Ornella Grazio - Gallo Editore.

Introduce l’incontro Pino Agostino, presidente di Vita Tre. Interviene e conduce la prof.ssa Raimonda Bresciani.

Sarà presente Ornella Grazio che si intratterrà col pubblico per il firmacopie. L’Autrice destina i proventi della vendita del libro alla Escola Estrela do Mar di Inhassoro (Mozambico).

Al termine dell'incontro, la So.M.S. offrirà a tutti i partecipanti, con un pensiero speciale per le donne, “bugie,frittelle e fratin”.

L'iniziativa si svolge con il contributo del Comune di Cigliano e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Ingresso libero

Ornella Grazio, classe 1952 vive a Cigliano (Vc). Sposata con Luigi Bobba, ha due figlie, Arianna e Giuliana, e due nipotine, Ariel e Maral. Insegnante di Scuola dell’Infanzia, è in pensione ma sogna ancora la scuola e i bambini. Impegnata nel volontariato, in parrocchia e nell’associazionismo sportivo come presidente sia dell’ASD Nebris - ginnastica artistica - di Cigliano, sia dell’US Acli provinciale di Vercelli. Si dedica alla scrittura, riprendendo una non sopita passione della giovinezza con poesie e racconti, nati o rivisitati, nell’ultimo decennio; scritti brevi che accompagnano i passi della vita, i luoghi e gli incontri, paesaggi e stagioni. L’ambiente montano - Cogne in Valle d’Aosta - è stato fonte ispirazione di tutti i racconti raccolti in questo libro, mentre le poesie sono nate da situazioni molteplici: città visitate, avvenimenti drammatici, anniversari storici, sentimenti o affetti personali, invocazioni quasi in forma di preghiera. Con il racconto “L’ultimo dono” (2016) le viene attribuito il primo premio del concorso letterario “Una storia del mio paese” promosso dalla biblioteca di Cogne (Ao) e con “Una vita alla fontana” (2013), vince il terzo premio dello stesso concorso; entrambi i racconti sono stati tradotti in rappresentazioni teatrali dal “Laboratorio della Fabula”. Inoltre, sempre la biblioteca di Cogne, le assegna il terzo premio - a fine 2022 - per il racconto “Buon anniversario Parco”, scritto in occasione dei 100 anni di istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Infine, riceve numerose menzioni d’onore in altri premi letterari. Oltre alla scrittura, tra le altre attività artistiche, coltiva anche la passione per la pittura.