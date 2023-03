Torna a splendere la Madonna di Giovenone il Giovane, rubata e fatta a pezzi nel 1980

Quanto venne ritrovata dalla squadra Mobile di Alessandria, cinque anni dopo il furto dalla chiesa di Santa Maria dei Tabbi di Bianzè, la tavola era stata spaccata in tre parti, la cornice perduta per sempre e i segni lasciati dal tempo sul dipinto rendevano difficile apprezzarne la straordinaria bellezza e luminosità. Era il 1985 e da allora, la «Madonna con Bambino, San Bernardino da Siena, San Francesco d’Assisi e un donatore”, pala attribuita a Giuseppe Giovenone il Giovane e databile al settimo decennio del XVI secolo, non è stata più visibile. Un complesso e lungo intervento di restauro e la necessità di trovare una sede idonea a tutelare la fragilità dell'opera hanno comportato un soggiorno di ben 38 anni nei locali del Laboratorio di restauro di Palazzo Carignano di Torino, allora della Soprintendenza per i Beni Storico Artistici del Piemonte e oggi afferente alla Direzione regionale Musei Piemonte. A prendersene cura furono Roberta Bianchi ed Emanuela Ozino Caligaris, all'epoca giovani e valenti restauratrici, che per anni, passo dopo passo, hanno riunito la pala, analizzato legno e dipinto, rimosso sporcizia, patine e residui di precedenti interventi, restaurato i “buchi” che si erano creati.

Ora la tavola è tornata a casa: non più ai Tabbi (per ovvi motivi di tutela di un bene tanto fragile) ma nella sala grande del museo Borgogna, dove ha trovato la sua collocazione dirimpetto al Polittico di Bianzè e poco lontano dalla Deposizione, altra opera di Giovenone proveniente dal medesimo centro del vercellese. Una sistemazione resa possibile da una convenzione tra il Comune di Bianzé, proprietario dell'opera, e la Pinacoteca vercellese, grazie al sostegno del Lions Club. Ad accompagnare il ritorno della «Madonna» i massimi vertici delle istituzioni che tutelano i beni artistici del territorio, del Lions, del museo Borgogna, oltre alle restauratrici che si erano occupate dell'intervento.

«Quando la chiesa dei Tabbi venne depredata io avevo dieci anni e ricordo che fu un evento che scosse l'intera comunità - dice Carlo Bailo, sindaco del paese -. Riportare l'opera sul nostro territorio, renderla visibile a una platea ancora più vasta qual è quella dei visitatori del Borgogna è un successo. E il merito va ai tanti attori che hanno creduto e sostenuto questo progetto».

Un percorso nato nel 2015 in occasione della mostra su “Il polittico di Bianzè. L’autunno di Defendente Ferrari”, curata da Massimiliano Caldera e voluta per celebrare il centenario del primo ampliamento degli spazi del Museo: fu allora che si posero le basi per il rientro dell'opera. Che, oggi, si presenta splendida in ogni suo dettaglio: dall'incarnato della Madonna fino al particolare della tumefazione solcata da un tortuoso ed evidente vaso sanguigno sulla tempia del donatore - Giovanni Giacomo Bido che, evidentemente soffriva di un'arterite temporale ritratta con fedeltà da Giovenone.

«Il Museo Borgogna ha una vocazione secolare di “nuova casa” che accoglie e valorizza, oltre alla sua collezione, anche opere d'arte del territorio, cioè nuovi ospiti che hanno esigenza di trovare protezione e cura – spiega la conservatrice Cinzia Lacchia -. Intorno e con loro si creano e si rinnovano nuove narrazioni e nuove occasioni di ricerca e di attività».

Domenica 5 marzo, alle 16, la tavola sarà la protagonista della visita guidata condotta da Alessia Meglio: per partecipare alla visita (compresa nel prezzo del biglietto) occorre prenotare al 389.2116858.