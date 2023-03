Under 17 della PFV: riecco il mal di trasferta

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 17 - fase di qualificazione alle finali per il titolo regionale

3^ giornata di andata

Giovedì 2 marzo 2023 - ad Arona – Palasport – Piazzale Vittime di Bologna

Arona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli - 62-31

(Parziali: 19-5; 35-13; 50-27)

Tabellino PFV: Cafasso 1; Dikrane 4; Giorgi 2; Bari H.; Momo M.15; Rizzato 2; Prinetti 2; Carrozza 3; Pintonello; Arca 2. l.re Javier Adipe Alsina.

Netta sconfitta per le Under 17 della PFV per 62-31 in quel di Arona, contro l’attuale capoclassifica del girone Arona Basket, che ipoteca l’accesso alle finali a quattro, lasciando le vercellesi a giocarsela nelle successive gare in programma.

Come si può rilevare dai parziali dei quarti, l’approccio alla partita è stato pessimo per le ragazze di Javier Adipe Alsina, che forse hanno avuto una ricaduta di quel mal di trasferta da cui sembravano guarite.

Infatti il punteggio di19-5 subìto nel primo periodo, la dice lunga sull’insufficienza della prestazione della squadra in quel frangente. La seconda frazione era più o meno sulla stessa falsariga, con le padrone di casa che “facevano” la partita e la PFV che inseguiva arrancando, senza riuscire a ricucire ma, anzi, perdendo ancora terreno, tanto che e metà gara il risultato era di 35-13 ed il match praticamente chiuso.

Il terzo quarto era più equilibrato (15-14) tanto che le distanze rimanevano pressoché invariate al 30’ (50-27) per poi aumentare ancora nell’ultimo periodo, in cui le vercellesi mettevano a segno solo 4 punti.

Un passo falso prevedibile, del resto contro una delle squadre accreditate per la vittoria finale e che, quindi, ci può stare.

Ora le giovani della PFV Under 17 avranno occasione di un pronto riscatto già sabato 4 marzo nell’incontro che le vedrà opposte ad Ascot Conte Verde Basket di Rivoli, in programma ad Alice Castello, presso la palestra Comunale di via Cossano s.n.c. alle ore 15,00.