Superstrada Vercelli - Novara: Forza Italia si schiera per il progetto

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 2 marzo Forza Italia ha organizzato un incontro importante a Vercelli con l’Assessore regionale Marco Gabusi.

L’assessore ha esposto agli intervenuti, tra i tanti temi trattati nel corso della serata sulle sue competenze in Regione, lo stato dell’arte del progetto della futura Superstrada Vercelli-Novara. Progetto proposto dall’assessore stesso insieme al Presidente della Regione Alberto Cirio (entrambi importanti esponenti di Forza Italia) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per essere successivamente finanziato. Oggi la Provincia di Vercelli è il soggetto attuatore.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro che, oltre ad argomentare il ruolo di primo piano del Comune di Vercelli nel progetto stesso, ha illustrato ai convenuti lo stato dell’arte dei molti progetti in cantiere per dare slancio e nuovo sviluppo alla nostra città. All’incontro hanno anche partecipato numerosi esponenti di Forza Italia provinciale: amministratori locali, militanti e simpatizzanti.

Come Forza Italia ci siamo dichiarati da sempre favorevoli alla superstrada Vercelli-Novara. Perché una migliore viabilità non può che avere ricadute positive per tutto il territorio.

Diminuire in modo sensibile i tempi di percorrenza (dagli attuali 30 minuti di media agli 11 futuri) significherà migliorare la qualità della vita di tutti coloro che necessitano di spostarsi, molti quotidianamente, tra le due città. Ma non solo.

Significa avvicinare i due poli Universitari del Piemonte Orientale, ma anche agevolare l’attività di molte aziende del territorio. Pensiamo inoltre a chi necessita di servizi sanitari anche in urgenza, diminuire i tempi di percorrenza significa moltissimo.

Facilitare gli spostamenti potrà avere ricadute molto positive anche per tutte le attività economiche, oltre che per il turismo.

Ogni giorno sono tantissimi coloro che utilizzano questa strada per diversi motivi, e sono soggetti a rallentamenti continui conseguenti all'attraversamento dei centri abitati, per non parlare di frequenti incidenti.

Il collegamento odierno tra Vercelli e Novara, sul quale si innesta l'ingresso sulla Autostrada, è sempre congestionato anche a causa anche del traffico di mezzi pesanti, oltre che alle numerose auto che giornalmente la praticano, e non è più adeguata alla domanda di mobilità dei cittadini e delle imprese che si trovano su questo territorio.

Gli investimenti in viabilità, che permettono di migliorare i flussi di spostamenti di persone e mezzi, sono tra gli investimenti prioritari per lo sviluppo di territori che ambiscono anche a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, per questo se vogliamo pensare al benessere e allo sviluppo della nostra città non possiamo prescindere da una viabilità sempre più adeguata alle mutevoli esigenze.

Accogliamo quindi con entusiasmo una decisione che noi vercellesi aspettavamo da molto tempo: cioè la decisione della Giunta Regionale di finanziare il progetto, e del Governo di finanziare il primo lotto da 50 milioni, che con i numerosi progetti in cantiere enunciati dal sindaco Corsaro vedranno Vercelli con un ruolo di primo piano nell’immediato futuro.