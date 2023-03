Il Movimento 5 Stelle si riorganizza: i progetti del nuovo coordinatore

Il Movimento 5 Stelle del vercellese si riorganizza dopo l'addio di Michelangelo Catricalà. Nei giorni scorsi Giuseppe Conte ha nominato Daniele Cappa coordinatore e referente per Vercelli e provincia.

Attivista di lungo corso, Cappa già nel mese di novembre 2022, ebbe l’incarico pro tempore e volle subito unire tutti i gruppi, partendo da Borgosesia e Santhià, per una riorganizzazione tecnica.

«Ricevere dal presidente Conte, cercherò di onorare quest'incarico al meglio delle mie possibilità e capacità - dice Cappa -. La provincia di Vercelli è molto ampia e ogni area ha problematiche specifiche e tutte hanno mali comuni, che, come Movimento 5 Stelle cercheremo di affrontare, coinvolgendo la cittadinanza. Voglio creare un Movimento trasversale, competente e inclusivo; inserendo inoltre, la sezione giovanile alla quale si può aderire a partire da 16 anni. Con Santhià e Borgosesia stiamo già lavorando e iniziato la campagna di iscrizioni e presto verrà aperta la sede fisica; intanto per chi volesse informazioni su come aderire ed essere partecipe in modo attivo, è stata aperta da poche ore la pagina facebook @movimento5stellevercelli sulla quale ci sono tutte le referenze di contatto».